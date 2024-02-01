В цьому році Україна виробить "сотні тисяч" дронів — Умєров

Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України у цьому році планує підписати контракти на виробництво "сотень тисяч" дронів.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з виробниками БПЛА, організованій defense tech кластером Brave1.

За його словами, плани на 2024 рік – в рази збільшити кількість дронів на фронті й "Агенція оборонних закупівель" вже зараз укладає довгострокові контракти.

"Не хочу говорити точну цифру, але йдеться про сотні тисяч різних типів, під виконання різноманітних завдань. Це без FPV — розвідка, корегування вогню, ситуаційна обізнаність в режимі реального часу. Противник добре знає, що таке українські дрони. Сам факт того, що наш коптер висить в повітрі є фактом стримування, який змушує противника тричі подумати, перш ніж висуватися на наші позиції", — сказав Умєров.

Під час зустрічі, у якій взяли участь представники понад 120 компаній, було зазначено, що протягом 2023 року суттєво масштабовано українське виробництво дронів. Зокрема 67 моделей українських безпілотників отримали кодифікацію, 58 отримали держконтракт. Загалом на ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у цій сфері.

З боку Міноборони до дискусії також долучилися заступники міністра Катерина Черногоренко та Дмитро Кліменков і директорка державного підприємства "Агенція оборонних закупівель" Марина Безрукова.

У липні 2023 року тодішній міністр оборони Олексій Резніков оголосив, що в Україні створили "Агенцію оборонних закупівель", яка займатиметься всім, що стосується озброєння. За його словами, "Агенція оборонних закупівель" створювалось за зразком натівської логістичної організації NSPA (NATO Support and Procurement Agency), щоб зробити закупівлі зброї для України прозорими та унеможливити корупцію.