Якою буде погода в Івано-Франківську та області 2 лютого

2 лютого на Івано-Франківщині синоптики прогнозують посилення вітру, хмарність з проясненнями, незначний дощ, у горах — невеликий сніг.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного центру з гідрометеорології.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі коливатиметься від 1⁰ морозу до 1⁰ тепла, вдень — 2-4⁰ тепла. По області вночі синоптики прогнозують від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла, вдень — 0-5⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 3-8⁰ морозу, вдень буде від 0⁰ до 5⁰ морозу.

Вітер — північно-західний, 7-12 м/с, пориви — до 15-20 м/с.

Видимість на автошляхах — добра.

Окрім того, у високогір'ї Івано-Франківської області утримується помірна сніголавинна небезпека. Про це інформують на Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".

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