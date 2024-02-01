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На Донеччині поліг старший сержант з Івано-Франківщини Юрій Мердух
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На Донеччині поліг старший сержант з Івано-Франківщини Юрій Мердух

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На Донеччині поліг старший сержант з Івано-Франківщини Юрій Мердух
Фото: Facebook/Рожнятівська селищна рада

На Донецькому напрямку у бою з російськими військовими загинув боєць із селища Рожнятів Івано-Франківської області Юрій Мердух.

Про загибель воїна повідомили на Facebook-сторінці Рожнятівської селищної ради.

Юрій Мердух народився 17 жовтня 1989 року, проживав у селищі Рожнятів.

У лавах ЗСУ воїн служив старшим водієм-гранатометником 2 автомобільного взводу. Мав звання старшого сержанта.

Юрій Мердух загинув 30 січня 2024 року поблизу села Торське Краматорського району.

"Полеглий воїн назавжди залишиться для нас вірним сином українського народу. Ми ніколи не забудемо його подвиг!" — йдеться у дописі.

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