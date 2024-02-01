Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що з “обережним оптимізмом” очікує на погодження лідерами країн Європейського Союзу надання Україні 50 мільярдів євро допомоги на наступні чотири роки.

Про це він сказав перед початком саміту лідерів Євросоюзу у Брюсселі 1 лютого.

Рютте, зокрема, прокоментував блокування Угорщиною виділення допомоги Україні.

“Ну, я не можу зараз вникати в кожне бажання Віктора Орбана (прем’єр-міністра Угорщини — ред), тому що у мене є свої бажання, які я хотів би вам пояснити, тому що вони набагато цікавіші. Але врешті-решт ми так чи інакше маємо знайти рішення. І я сподіваюся, що сьогодні ми зможемо”, — сказав Рютте.

Він додав, що з “обережним оптимізмом” очікує на рішення всіх 27 членів ЄС.

“У нас є багато кейсів. Голландський приклад, коли ми були проти фонду відновлення після COVID. І ми хотіли, щоб багато наших міркувань були враховані при прийнятті рішень. Нам знадобилося три дні, щоб досягти цього. Іноді це необхідно. Я не прогнозую, що це займе три дні. Я думаю, що ми закінчимо це сьогодні. І я з обережним оптимізмом очікую, що ми досягнемо мети з 27-ма (членами ЄС — ред.)”, — сказав Рютте журналістам.

За його словами, є багато причин і для самого Віктора Орбана, щоб дійти згоди з 27-ма членами ЄС. І він це знає, додав прем'єр-міністр Нідерландів.

Угорщина заблокувала 50 мільярдів євро Україні

Угорський прем'єр наклав вето на рішення щодо довгострокової програми бюджетної допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро від ЄС.

Раніше джерела Суспільного поінформували, що лідери 26 держав-членів Європейського союзу дійшли політичної згоди стосовно надання Україні допомоги у розмірі 50 мільярдів євро на 4 роки.

Саміт Євросоюзу, на якому мають розглянути нову чотирирічну програму на 50 мільярдів євро для України, відбудеться 1 лютого.