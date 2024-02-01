Верховний суд України остаточно визнав право власності за державою на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара — Західний напрямок", яка раніше опосередковано належала екснардепу Віктору Медведчуку.

Про це у Telegram повідомив голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Віталій Коваль.

"У справі по "трубі Медведчука" поставлено крапку. Верховний суд остаточно визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара — Західний напрямок. Фонд державного майна намагався повернути цей актив у державну власність з 2011 року", — йдеться у дописі Коваля.

Посадовець нагадав, що у 2017 році Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розпочали розслідування обставин передачі права власності на трубопровід. За результатами розслідування, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заарештував актив, який був переданий в управління "Укртранснафті". У 2021 році ФДМУ подав позов до Господарського суду Житомирської області, в якому просив визнати за державою право власності на трубопровід. У червні 2023 року суд став на бік Фонду. 31 січня 2024 року Верховний суд не задовольнив касаційну скаргу і таким чином Таким чином Україна відстояла своє право на це майно.

Коваль додав, що наразі триває реєстрація права власності держави на частину трубопроводу "Самара — Західний напрямок".

Віктор Медведчук — кум Путіна, державний зрадник

Кум президента Росії Путіна, нардеп забороненої "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук був фігурантом справи про державну зраду, за результатами якої у жовтні 2021 року суд відправив його під домашній арешт.

27 лютого 2022-го стало відомо, що після вторгнення Росії Медведчук втік з-під домашнього арешту. 12 квітня 2022 року президент Зеленський повідомив про затримання Медведчука та опублікував його фото в наручниках та у військовій формі.

Згодом він запропонував обміняти Медведчука на українців, які опинилися в російському полоні. Пізніше Медведчук звернувся до Зеленського та Путіна із проханням обміняти його на захисників Маріуполя та заблокованих у місті цивільних.

21 вересня 2022 року стало відомо, що тривають перемовини щодо обміну полоненими за формулою 1 українець на 4 росіян і, за повідомленнями ЗМІ, до списків на обмін міг потрапити Медведчук.

У вересні Медведчука обміняли на 200 українських захисників, які перебували в російському полоні. Серед них — захисники "Азовсталі" та ті, хто пережив теракт РФ в Оленівці.

10 січня 2023-го Зеленський позбавив громадянства України політиків Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука.