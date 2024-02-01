Жителів Київщини попереджають про звуки вибухів

На Київщині триває ліквідація вибухонебезпечних предметів. Сьогодні, 1 лютого, в одному із районів працюватимуть фахівці Державної служби із надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що знищуватимуть вибухонебезпечні предмети на території Вишгородського району. Через це в регіоні може бути гучно.

"Звертаємося до жителів області — зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел", — йдеться у повідомленні.

Також із 1 по 3 лютого на території Бучанського району заплановані військові навчання. Заняття проводитимуть вдень та вночі, тому може бути гучно на території громади та на околицях.

Що відомо про планові вибухові роботи на Київщині

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну працівники ДСНС працюють в області над знищенням небезпечних вибухових предметів, які залишили російські військові після окупації. Також регулярно проводяться навчання саперів та планові роботи з розмінування територій.

Зокрема, 25 січня сапери працювали у Вишгородському районі. У жовтні минулого року снаряди і вибухівку знешкоджували у Білоцерківському, а у грудні — в Обухівському районах Київщини.

Колишній голова поліції Київщини Андрій Нєбитов показав відео, як вибухотехніки знешкоджують російські снаряди.

Станом на середину червня 2023 року у Київській області піротехнічні служби знешкодили майже 210 тисяч вибухонебезпечних предметів. Також минулого року були визначені понад 17 тисяч гектарів території, де ще необхідна ліквідація боєприпасів. За різними оцінками, на повне розмінування регіону знадобиться від 30 до 70 років.

Крім того, у Київській області проводять планові вибухові роботи у громадах, де у промислових масштабах добувають граніт. Це — Шамраївський кар'єр неподалік Білої Церкви та Ольшаницьке родовище гранітів і Рокитнянський спецкар'єр, які теж розташовані у Білоцерківському районі.