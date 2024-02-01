НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Жителів Київщини попереджають про звуки вибухів
ВИБУХДСНСдовкілляРегіони

Жителів Київщини попереджають про звуки вибухів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Жителів Київщини попереджають про звуки вибухів
Розмінування. Фото: ДСНС Київщини

На Київщині триває ліквідація вибухонебезпечних предметів. Сьогодні, 1 лютого, в одному із районів працюватимуть фахівці Державної служби із надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що знищуватимуть вибухонебезпечні предмети на території Вишгородського району. Через це в регіоні може бути гучно.

"Звертаємося до жителів області — зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел", — йдеться у повідомленні.

Також із 1 по 3 лютого на території Бучанського району заплановані військові навчання. Заняття проводитимуть вдень та вночі, тому може бути гучно на території громади та на околицях.

Що відомо про планові вибухові роботи на Київщині

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну працівники ДСНС працюють в області над знищенням небезпечних вибухових предметів, які залишили російські військові після окупації. Також регулярно проводяться навчання саперів та планові роботи з розмінування територій.

Зокрема, 25 січня сапери працювали у Вишгородському районі. У жовтні минулого року снаряди і вибухівку знешкоджували у Білоцерківському, а у грудні — в Обухівському районах Київщини.

Колишній голова поліції Київщини Андрій Нєбитов показав відео, як вибухотехніки знешкоджують російські снаряди.

Станом на середину червня 2023 року у Київській області піротехнічні служби знешкодили майже 210 тисяч вибухонебезпечних предметів. Також минулого року були визначені понад 17 тисяч гектарів території, де ще необхідна ліквідація боєприпасів. За різними оцінками, на повне розмінування регіону знадобиться від 30 до 70 років.

Крім того, у Київській області проводять планові вибухові роботи у громадах, де у промислових масштабах добувають граніт. Це — Шамраївський кар'єр неподалік Білої Церкви та Ольшаницьке родовище гранітів і Рокитнянський спецкар'єр, які теж розташовані у Білоцерківському районі.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Вибухи у Полтавській області 31 січня 2024
Вибухи на Полтавщині 2 лютого: що відомо
Вибухи на аеродромі Бельбек, 31 січня 2024 року
Удар по аеродрому "Бельбек" у Криму 31 січня: пошкоджено щонайменше три російські літаки — Ігнат
Росіяни з міномета обстріляли прикордоння двох громад на Чернігівщині: Сновської та Семенівської
Росіяни з міномета обстріляли прикордоння двох громад на Чернігівщині: Сновської та Семенівської
Вночі російська армія обстріляла Хотінську та Краснопільську громади на Сумщині
Вночі російська армія обстріляла Хотінську та Краснопільську громади на Сумщині
На початок