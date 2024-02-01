Протягом минулої доби на Херсонщині Сили та засоби протиповітряної оборони знищили безпілотник та два дрони армії РФ.

Про це у Facebook повідомило Повітряне командування "Південь".

За їх даними, українські військові знешкодили розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР" та два дрони-камікадзе "Ланцет" російських військ.

Як повідомили у Telegram Сили оборони півдня, також за минулу добу на лівобережжі Херсонської області українські бійці знищили реактивну систему залпового вогню "Град", дев'ять гармат, сім одиниць автомобільної техніки та два спостережні пункти армії РФ. Ліквідували 32 російських військових.

Раніше, за добу 15 січня 2024 року, на півдні сили та засоби ППО знищили два російські розвідувальні БпЛА.

Також керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що військові РФ не припиняють спроб перевіряти на міцність український плацдарм і ті підрозділи, які його утримують і хоча б один штурм, але застосовують.

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