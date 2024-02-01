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Сумські спортсмени повернулись з чемпіонату України з акватлону
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Сумські спортсмени повернулись з чемпіонату України з акватлону

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Сумські спортсмени повернулися з чемпіонату України з акватлону, що відбувалися у Львові. Про свої здобутки та враження розповіли Суспільному.

Дмитро Гончеренко – тренер з плавання. Тренером з цього виду спорту займається майже півтора десятка років.

"З басейном пов’язано вже 14 років — працюємо в цьому напрямку", - говорить Дмитро Гончаренко.

За його словами, останнім часом до плавання підключили ще і біг. Так плавці перетворились на акватлонців. Займаються пів року, мають успіхи на всеукраїнських стартах: "Ми приїхали з чемпіонату України. У нас два місця – це треті місця, але це ж чемпіонат України. Також маленькі діти виступали на всеукраїнських змаганнях – це "Ліга тріатлону", де у нас хлопчик посів перше місце, і хлопчик друге місце зайняв".

Тетяна Раєва – одна з двох спортсменів, хто на чемпіонаті України посів третє місце. Говорить, професійно почали займатися акватлоном в цьому році.

"Це був другий в моєму житті такий важкий старт. Було дуже важко емоційно та фізично. Це старт потребував великої підготовки, але ми змогли добре підготуватися та виступити на цьому чемпіонаті", - говорить спортсменка.

За її словами, третє місце — це не межа. Додає, вірить у себе та у тренера.

"Я сподіваюсь, що це не моя межа, нам є куди рухатись, є куди покращувати. І я сподіваюсь, що це не остання моя медаль на таких високих турнірах", - пояснює "бронзова" призерка чемпіонату України з акватлону Тетяна Раєва.

Сумські спортсмени повернулись з чемпіонату України з акватлону
Фото: Суспільне Суми

Разом Тетяною Раєвою та Тимуром Прокопішиним, які здобули "бронзу" на чемпіонаті України, на Всеукраїнському турнірі "Дитяча ліга" першим став Богдан Андрущенко.

"Я проплив у своєму запливі самий перший. А на другий день я сильно хвилювався, тому, що я ніколи не займався бігом, а інші діти займалися. А коли ще побачив своїх суперників – ще більше розхвилювався. Але зібрався і на фініші обіграв свого суперника", - згадує Богдан Андурщенко.

Ця четвірка: Тетяна Раєва та Тимур Прокопішин, Богдан Андрущенко та Єгор Мостовий Посів друге місце у "Дитячій лізі". привезли у Суми з Львова повний комплект медалей.

Зараз вони спробують ще і велосипед, а влітку стартуватимуть й у тріатлоні, додав тренер Дмитро Гончаренко.

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