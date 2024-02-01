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Дві невдалі спроби пограбування за день: поліція Києва затримала підозрюваного
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Дві невдалі спроби пограбування за день: поліція Києва затримала підозрюваного

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У Києві затримали чоловіка за скоєння серії розбійних нападів на кредитні установи
Запис спроби пограбування відеокамерою в офісі кредитної фірми, Київ, січень 2024 р. Фото: Поліція Києва/Facebook

Столичні поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у серії розбійних нападів на кредитні установи у Святошинському районі. Молодик вимагав кошти у працівників, погрожуючи ножем.

Про це повідомляє поліція Києва у своєму Facebook.

У січні 2024 року правоохоронці Святошинського управління отримали повідомлення про спробу пограбування фірми з видачі кредитів. На місце події відправили слідчо-оперативну групу, кінологів та криміналістів. Працівники установи розповіли, що до них завітав невідомий, який погрожуючи ножем, вимагав віддати йому гроші. Після того, як співробітниця офісу натиснула "тривожну" кнопку, грабіжник утік.

Коли правоохоронці документували обставини злочину, надійшла інформація про схожий напад за іншою адресою. У другій кредитній установі теж встигли викликати охорону, чим налякали крадія.

На підставі зібраних доказів поліцейські з'ясували, що до обох розбійних нападів причетний 34-річний киянин. Слідчі встановили, де він переховується. Підозрюваного затримали за кілька годин на території Київської області. У чоловіка вилучили ймовірне знаряддя злочину — ніж.

Фігуранту інкримінують розбій, вчинений в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України). У разі доведення вини він може провести за ґратами від 8 до 15 років.

На Київщині затримали чоловіка, який минулого року на місці аварії гелікоптера ДСНС у Броварах забрав телефон і банківську картку одного із загиблих членів екіпажу. Молодик цілий рік знімав гроші з чужої картки.

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