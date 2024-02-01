У 2023 році в ДТП на дорогах Хмельниччини загинуло 165 людей

Протягом 2023 року на дорогах Хмельниччини в дорожньо-транспортних пригодах загинуло 165 людей. Основними причинами аварій є порушення правил маневрування, перевищення швидкості руху та керування водіями у стані сп’яніння. Майже 30% ДТП стається з вини пішоходів та велосипедистів.

Про це розповів начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Головного управління Нацполіції області Володимир Мельничук.

З його слів, у 2023 році слідчі розслідували 616 кримінальних проваджень за фактами ДТП, що на 87 випадків більше у порівнянні з 2022 роком.

Однією з причин ДТП на дорогах Хмельниччини є перевищення дозволеної швидкості руху. Фото: поліція Хмельницької області.

"Із цих 616 проваджень 165 — були відкриті за фактами ДТП зі смертельними наслідками. Це на 11 більше, ніж за 2022 рік. Причиною збільшення аварійних ситуацій на дорогах області є порушення правил маневрування, перевищення дозволеної швидкості руху, порушення правил проїзду перехресть та керування водіями в стані сп’яніння", — розповідає правоохоронець.

У 2023 році 59 ДТП були вчинені водіями у стані сп’яніння. Фото: поліція Хмельницької області.

Хоча більшість трагедій на дорозі і відбувається з вини водіїв транспортних засобів, але майже 30% ДТП також стається з вини пішоходів та велосипедистів, каже Володимир Мельничук.

"Пішоходи найчастіше перетинають проїзну частину у недозволених на те місцях. А от велосипедисти, рухаючись в темну пору доби, не позначають себе світловідбивними елементами", — зазначає правоохоронець.

Минулого року в ДТП загинуло більше людей, ніж у 2022. Фото: поліція Хмельницької області.

Як позитивний момент Володимир Мельничук відзначає, що завдяки збільшенню кількості встановлених камер зовнішнього відеоспостереження на території Хмельниччини значно покращився стан розкриття ДТП.

"Зокрема, у 2023 році завдяки цьому було розкрито вісім злочинів, де водії залишали місце аварії. Дані з камер відеоспостереження дали можливість притягнути порушників до відповідальності не лише за вчинення ДТП, яка призвела до отримання тілесних ушкоджень або загибелі людей, а й за залишення потерпілого в небезпечному стані", — пояснив Володимир Мельничук.

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