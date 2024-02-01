У Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині, поліцейські врятували чоловіка, який через життєві труднощі намагався стрибнути з мосту заввишки 38 метрів. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

За їхньою інформацією, у старому місті чоловік мав намір стрибнути з Новопланівського мосту, висота якого сягає 38 метрів. Поліцейські прибули на місце події та вмовили його не вчиняти непоправне. Під час спілкування чоловік розповів патрульним, що прийняв таке рішення через життєві труднощі. Він переліз через поручні та практично не тримався.

"Патрульні поліцейські Владислав Муляр, Дмитро Романюк та Андрій Горбаченко постійно розмовляли з чоловіком, щоб відволікти. У цей час повз проїжджав керівник відділення поліції № 1 Вадим Печенога. Помітивши патрульне авто на мосту, майор поліції зупинився, знайшов потрібні слова, які змусили чоловіка отямитись і відмовитись від хибних думок", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські разом з рятувальниками допомогли йому повернутись у безпечне місце. Потім чоловіка оглянули медики. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

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