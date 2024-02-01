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Естонія закрила прикордонний перехід Нарва-Івангород для автомобілів із Росії
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Естонія закрила прикордонний перехід Нарва-Івангород для автомобілів із Росії

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Нарва-Івангород
Міст на річці Нарва з’єднує Нарву, Естонія (праворуч) та Івангород, Росія (ліворуч). Ілюстративне фото: Getty Images

Влада Естонії сьогодні, 1 лютого, закрила прикордонний перехід із Росією у Нарві для проїзду автомобілів. Тепер перетнути його можна тільки пішки.

Про це повідомляє Postimees.

Естонія закрила прикордонний перехід для транспортних засобів через рішення Росії розпочати роботи з реконструкції Івангородського прикордонного переходу. Очікується, що прикордонний перехід Нарва-Івангород залишиться закритим для автівок до кінця 2025 року.

Зазначається, що автобусне сполучення між Естонією та Росією через Нарву перериватися не буде, але пасажирам доведеться перетинати кордон пішки та пересідати на інший автобус з іншого боку кордону.

За прогнозами естонського Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA), внаслідок закриття мосту для руху транспорту кількість перетинів кордону скоротиться на 20%. За даними відомства, останнім часом кількість перетинів автомобілями естонського-російського кордону становило близько 4 тисяч на день.

Як повідомляє ERR, на естонській стороні кордону було встановлено загороджувальні елементи, які перешкоджають потенційному руху автотранспорту.

Заступниця гендиректора Податково-митного департаменту митниці Естонії Урсула Ріймаа заявила, що у центрі уваги відомства, як і раніше — перевірка товарів, на які поширюються санкції. За її словами, закриття прикордонного пункту Нарви для транспортних засобів цього не змінить.

У Департаменті поліції та прикордонної охорони Естонії рекомендують не відвідувати Росію.

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