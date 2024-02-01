У Хмельницькому до 14 та 15 років ув’язнення засудили двох місцевих жителів за вбивство безхатька з особливою жорстокістю. 38-річний та 33-річний хмельничани руками, ногами та палицями побили потерпілого і залишили напризволяще.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

За їхньою інформацією, 25 серпня 2022 року у Хмельницькому по вулиці Прибузькій біля автомийки місцева жителька виявила тіло 40-річного безхатька з численними тілесними ушкодженнями в області голови. Жінка одразу викликала на місце швидку та правоохоронців.

Працівники поліції встановили особу загиблого, переглянули відео з довколишніх камер спостереження, опитали усіх можливих свідків події, і вже наступного дня, 26 серпня, затримали 38-річного підозрюваного у скоєнні злочину, а згодом — і його 33-річного спільника.

Як повідомили у поліції, обидва затриманих раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за злочини, вчинені проти життя і здоров’я особи.

"Як виявилось, конфлікт між чоловіками виник під час розпивання спиртного через гроші, які вони не змогли поділити. Тоді зловмисники руками, ногами та палицями побили потерпілого і залишили напризволяще", — йдеться у повідомленні.

Суд визнав фігурантів винними у вчиненні умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю за попередньою змовою групою осіб, які раніше вчиняли умисне вбивство. Їх засудили до 14 та 15 років ув’язнення.

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