Буданов прокоментував атаки дронів на російські об'єкти

Голова управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов не підтвердив, але й не спростував причетність Києва до атаки дронів на російські об'єкти, проте зазначив, що такі операції "цілком можливі".
Про це йдеться в інтерв'ю Кирила Буданова CNN.
"Гіпотетично існує план, за яким все це відбувається", — сказав Буданов, додавши, що до цього плану внесені основні об'єкти критичної та військової інфраструктури Росії.
За його словами, тепер російські мирні жителі нарешті бачать реальну картину війни. Вони бачать нафтобази у вогні, зруйновані будівлі на фабриках і заводах.
"Це все йде на користь", — додав Буданов.
Він відзначив, що наступні шість місяців будуть цікавими, оскільки в цей період закінчиться потенціал Росії на лінії фронту.
Нині, за словами Буданова, є тенденція до ще більшого використання безпілотних літальних апаратів на українських полях битв.
"Саме в безпілотних системах ми більш-менш рівні", — сказав Буданов.
Як пише CNN, українські соцмережі рясніють кадрами з фронтових військ, на яких видно безпілотники, які шпигують, атакують і навіть захоплюють російських військових.
Буданов також заявив, що для нього війна закінчиться встановленням справедливості.
"Встановлення справедливості – ось чим це закінчиться. Поверненням втраченого", – сказав голова ГУР.
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