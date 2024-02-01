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Буданов прокоментував атаки дронів на російські об'єкти
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Буданов прокоментував атаки дронів на російські об'єкти

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Голова ГУР Кирило Буданов
Начальник Головного управління розвідки (ГУР МО) Кирило Буданов, Київ, 5 вересня 2023 року. Фото: Ковальчук Віктор/УНІАН

Голова управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов не підтвердив, але й не спростував причетність Києва до атаки дронів на російські об'єкти, проте зазначив, що такі операції "цілком можливі".

Про це йдеться в інтерв'ю Кирила Буданова CNN.

"Гіпотетично існує план, за яким все це відбувається", — сказав Буданов, додавши, що до цього плану внесені основні об'єкти критичної та військової інфраструктури Росії.

За його словами, тепер російські мирні жителі нарешті бачать реальну картину війни. Вони бачать нафтобази у вогні, зруйновані будівлі на фабриках і заводах.

"Це все йде на користь", — додав Буданов.

Він відзначив, що наступні шість місяців будуть цікавими, оскільки в цей період закінчиться потенціал Росії на лінії фронту.

Нині, за словами Буданова, є тенденція до ще більшого використання безпілотних літальних апаратів на українських полях битв.

"Саме в безпілотних системах ми більш-менш рівні", — сказав Буданов.

Як пише CNN, українські соцмережі рясніють кадрами з фронтових військ, на яких видно безпілотники, які шпигують, атакують і навіть захоплюють російських військових.

Буданов також заявив, що для нього війна закінчиться встановленням справедливості.

"Встановлення справедливості – ось чим це закінчиться. Поверненням втраченого", – сказав голова ГУР.

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