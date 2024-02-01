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На війні загинули двоє воїнів з Полтавщини
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На війні загинули двоє воїнів з Полтавщини

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Юрій Соколов та Сергій Ковтун загинули на війні
Воїни з Полтавщини полягли на війні з РФ. Суспільне Полтава

Солдат Юрій Соколов та сержант Сергій Ковтун загинули, захищаючи українські кордони від російської армії. Воїни були родом із Полтавської області.

Військовий Юрій Соколов

Воїн був родом із Полтави. 2005-го закінчив Пирятинську школу №6. Опісля навчався у Регіональній комп`ютерній школі. Працював у комунальному підприємстві при виконавчому комітеті Великокручанської сільської ради. Захищати Україну пішов добровольцем у лютому 2023 року. Воїн був стрільцем-санітаром стрілецької роти однієї із частин. Загинув 26 січня внаслідок ракетного удару противника в місту Мирноград, що на Донеччині.

На війні загинули двоє воїнів з Полтавщини
Портрет Юрія Соколова. фото Пирятинська громада

Прощання із військовим було 1 лютого на площі перед адмінбудівлею Пирятинської міської ради.

Солдат Сергій Ковтун

Воїн був родом із села Вишневе Пирятинської громади. Після закінчення сільської школи, продовжив навчання у Лубенському лісотехнічному коледжі. Опісля працював у Пирятинському лісгоспі, був торговим представником, служив у підрозділі охорони Нацполіції. Строкову службу воїн проходив у прикордонних військах Збройних сил України.

На війні загинули двоє воїнів з Полтавщини
Портрет Сергія Ковтуна. фото Пирятинська громада

Загинув 26 січня внаслідок ракетного удару противника в місту Мирноград Донецької області. Панахиду за воїном провели 1 лютого на Володимирському майдані у місті Лубни.

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