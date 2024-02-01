Солдат Юрій Соколов та сержант Сергій Ковтун загинули, захищаючи українські кордони від російської армії. Воїни були родом із Полтавської області.

Військовий Юрій Соколов

Воїн був родом із Полтави. 2005-го закінчив Пирятинську школу №6. Опісля навчався у Регіональній комп`ютерній школі. Працював у комунальному підприємстві при виконавчому комітеті Великокручанської сільської ради. Захищати Україну пішов добровольцем у лютому 2023 року. Воїн був стрільцем-санітаром стрілецької роти однієї із частин. Загинув 26 січня внаслідок ракетного удару противника в місту Мирноград, що на Донеччині.

Портрет Юрія Соколова. фото Пирятинська громада

Прощання із військовим було 1 лютого на площі перед адмінбудівлею Пирятинської міської ради.

Солдат Сергій Ковтун

Воїн був родом із села Вишневе Пирятинської громади. Після закінчення сільської школи, продовжив навчання у Лубенському лісотехнічному коледжі. Опісля працював у Пирятинському лісгоспі, був торговим представником, служив у підрозділі охорони Нацполіції. Строкову службу воїн проходив у прикордонних військах Збройних сил України.

Портрет Сергія Ковтуна. фото Пирятинська громада

Загинув 26 січня внаслідок ракетного удару противника в місту Мирноград Донецької області. Панахиду за воїном провели 1 лютого на Володимирському майдані у місті Лубни.

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