Шмигаль і посли країн G7 обговорили продовження фіндопомоги Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з послами країн "Групи семи" (G7) обговорив, зокрема, питання фінансової допомоги Україні.

Про це він повідомив у Телеграм.

"Продуктивна зустріч з послами країн G7. Обговорили продовження безперебійної фінансової підтримки України. Це життєво необхідно для збереження макроекономічної ситуації", — зазначив прем'єр.

Шмигаль наголосив, що зі свого боку уряд впроваджує реформи, необхідні для посилення економічної стійкості.

"Подякував Японії за успішне головування в G7, сповнене важливих і своєчасних рішень на підтримку нашої держави. А також привітав із початком головування Італію. Розраховуємо на продовження плідного та конструктивного діалогу з країнами "Групи семи", — сказав він.

Раніше країни Групи семи погодили відтермінування виплати держборгу Україною. Меморандум про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом був підписаний у вересні 2022 року.