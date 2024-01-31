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Шмигаль і посли країн G7 обговорили продовження фіндопомоги Україні
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Шмигаль і посли країн G7 обговорили продовження фіндопомоги Україні

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Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: Пресслужба КМУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з послами країн "Групи семи" (G7) обговорив, зокрема, питання фінансової допомоги Україні.

Про це він повідомив у Телеграм.

"Продуктивна зустріч з послами країн G7. Обговорили продовження безперебійної фінансової підтримки України. Це життєво необхідно для збереження макроекономічної ситуації", — зазначив прем'єр.

Шмигаль наголосив, що зі свого боку уряд впроваджує реформи, необхідні для посилення економічної стійкості.

"Подякував Японії за успішне головування в G7, сповнене важливих і своєчасних рішень на підтримку нашої держави. А також привітав із початком головування Італію. Розраховуємо на продовження плідного та конструктивного діалогу з країнами "Групи семи", — сказав він.

Раніше країни Групи семи погодили відтермінування виплати держборгу Україною. Меморандум про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом був підписаний у вересні 2022 року.

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