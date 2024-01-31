З російського полону звільнили чотирьох бійців з Рівненщини

З російського полону повернули чотирьох військових з Рівненщини. Це лейтенант Андрій Колосінський, старший солдат Сергій Тазієв, молодший сержант Сергій Олійник та старший сержант Валентин Брачківський. 31 січня відбувся другий у 2024 році великий обмін полонених, під час якого повернули 207 бійців.

Про трьох звільнених у його рамках жителів Рівненщини повідомив у Telegram начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Серед звільнених сьогодні з полону українських військовослужбовців є і представники Рівненщини. Це лейтенант Андрій Колосінський, старший солдат Сергій Тазієв та старший сержант Валентин Брачківський. Наразі списки звільнених бійців ще уточнюються", — написав Коваль.

ОНОВЛЕННЯ 1 лютого 11:00

Серед звільнених з полону ще один військовий з Рівненщини — молодший сержант Сергій Олійник. Про це повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.

Повернули з полону 207 українців

31 січня відбувся другий великий обмін полонених між Україною та Росією у 2024 році, під час якого повернули 207 українців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Додому повернули воїнів ЗСУ, Нацполіції, Нацгвардії та прикордонників, серед яких рядові, сержанти та офіцери.

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook