На Рівненщині енергетики встановлюють безпечні гнізда для лелек

На Рівненщині встановляють безпечні гнізда для лелек. Такі металеві конструкції запобігають аварійним ситуаціям і, відповідно, перервам в електропостачанні. В області їх роблять п'ятий рік поспіль.

31 січня у Facebook Рівнеобленерго повідомили про старт кампанії із заміни лелечих гнізд у 2024 році. Її розпочали фахівці Гощанської дільниці. Такі гнізда встановили у селах Дорогобуж та Вільгір.

"Кінець зими – початок весни найактивніший період, коли наші електромонтери проводять заміну небезпечних для птахів і людей гнізд на спеціальні металеві конструкції, що встановлюються вище рівня електромереж. Насамперед, це попередження аварійних ситуацій, коротких замикань, можливого обриву проводу під вагою гнізда, а відтак – перерв у електропостачанні. Крім того, небезпечне розташування пташиних гнізд – безпосередньо на опорах – може стати причиною ураження електричним струмом птахів та людей", — зазначила речниця Рівнеобленерго Алла Ліхачова.

За її даними, безпечні гнізда для лелек на Рівненщині енергетики встановлюють п'ятий рік поспіль. У 2023 році змонтували 39 таких гнізд, а за чотири роки — 350.

Сюжет Суспільного про те, як встановлювали безпечні гнізда у 2023 році.

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook