На Хмельниччині попрощались з молодшим сержантом Павлом Гедзюком

У Славуті, що на Хмельниччині, відбулось прощання з 48-річним військовим Павлом Гедзюком. Він загинув під час виконання бойового завдання 22 січня 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.

Про це повідомили у Виконавчому комітеті Славутської міської ради.

За їхньою інформацією, Павло Гедзюк народився 8 січня 1976 року в селі Перемишель колишнього Славутського району. Спочатку навчався у Перемишельській, а згодом Улашанівській середній школі. Продовжив здобувати освіту в Старокостянтинівському технічному училищі за спеціальністю "автокранівник, каменяр".

У Славуті попрощались з військовим Павлом Гедзюком, січень 2024, Хмельниччина. Фото: Виконавчий комітет Славутської міської ради

У Виконавчому комітеті Славутської міської ради зазначили, з 1994 по 1996 рік Павло Гедзюк проходив строкову військову службу спочатку у військовій частині в місті Чугуїв, пізніше — в місті Охтирка на посаді кулеметника. Упродовж 2002 року брав участь у миротворчій місії в Лівані. Після цього працював на різних роботах: пилорамі, одному зі славутських підприємств, був вальником лісу.

Нагороди Павла Гедзюка, січень 2024, Хмельниччина. Фото: Виконавчий комітет Славутської міської ради

У повідомленні Виконавчого комітету Славутської міської ради йдеться про те, що з 2015 по 2021 рік Павло Гедзюк проходив військову службу за контрактом. У 2017 році перебував на лінії бойового зіткнення у районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Після цього його звільнили у запас. За роки військової служби отримав відзнаку командувача Об’єднаних сил "За звитягу та вірність", медаль ООН "На службі миру", відзнаку Президента України "За участь в антитерористичній операції", а також грамоти від командування Збройних Сил України. 25 лютого 2022 року чоловіка призвали до лав ЗСУ. Він був помічником гранатометника. У нього залишились дружина, три доньки, онука, а також мама, три сестри й два брати.

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