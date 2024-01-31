НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Хмельниччині попрощались з молодшим сержантом Павлом Гедзюком
Вторгнення Росії в УкраїнуСМЕРТЬЗСУРегіони

На Хмельниччині попрощались з молодшим сержантом Павлом Гедзюком

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Військовий Павло Гедзюк з Хмельниччини
Військовий Павло Гедзюк. Фото: Виконавчий комітет Славутської міської ради

У Славуті, що на Хмельниччині, відбулось прощання з 48-річним військовим Павлом Гедзюком. Він загинув під час виконання бойового завдання 22 січня 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.

Про це повідомили у Виконавчому комітеті Славутської міської ради.

За їхньою інформацією, Павло Гедзюк народився 8 січня 1976 року в селі Перемишель колишнього Славутського району. Спочатку навчався у Перемишельській, а згодом Улашанівській середній школі. Продовжив здобувати освіту в Старокостянтинівському технічному училищі за спеціальністю "автокранівник, каменяр".

На Хмельниччині попрощались з молодшим сержантом Павлом Гедзюком
У Славуті попрощались з військовим Павлом Гедзюком, січень 2024, Хмельниччина. Фото: Виконавчий комітет Славутської міської ради

У Виконавчому комітеті Славутської міської ради зазначили, з 1994 по 1996 рік Павло Гедзюк проходив строкову військову службу спочатку у військовій частині в місті Чугуїв, пізніше — в місті Охтирка на посаді кулеметника. Упродовж 2002 року брав участь у миротворчій місії в Лівані. Після цього працював на різних роботах: пилорамі, одному зі славутських підприємств, був вальником лісу.

Нагороди Павла Гедзюка з Хмельниччини
Нагороди Павла Гедзюка, січень 2024, Хмельниччина. Фото: Виконавчий комітет Славутської міської ради

У повідомленні Виконавчого комітету Славутської міської ради йдеться про те, що з 2015 по 2021 рік Павло Гедзюк проходив військову службу за контрактом. У 2017 році перебував на лінії бойового зіткнення у районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Після цього його звільнили у запас. За роки військової служби отримав відзнаку командувача Об’єднаних сил "За звитягу та вірність", медаль ООН "На службі миру", відзнаку Президента України "За участь в антитерористичній операції", а також грамоти від командування Збройних Сил України. 25 лютого 2022 року чоловіка призвали до лав ЗСУ. Він був помічником гранатометника. У нього залишились дружина, три доньки, онука, а також мама, три сестри й два брати.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Вибухи у Полтавській області 31 січня 2024
Вибухи на Полтавщині 2 лютого: що відомо
Херсон, обстріли РФ, руйнування
Обстріли Херсона та Берислава, атаки авіабомбами Милівської громади. 709 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Залужний
WP: Україна повідомляла США, що готується звільнення Залужного
Під обстрілами Росії опинились 9 громад Сумської області
Під обстрілами Росії опинились 9 громад Сумської області
На початок