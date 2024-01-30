14-річний Віталій Тарасюк займається спортивною ходьбою у Старокостянтинівській дитячій юнацько-спортивній школі, що на Хмельниччині. Цього року він став чемпіоном України зі спортивної ходьби на 5000 метрів серед юнаків 2007-2008 років народження, обігнавши старших спортсменів. Наразі Віталій Тарасюк готується до змагань, які відбудуться у Львові.

Про це Суспільне Хмельницький розповів Заслужений тренер України Володимир Гоняк.

"Віталій дуже порядний і дисциплінований. Я його на тренуваннях інколи стримую, бо він хоче все більше навантаження, прагне досягнень. У нього в планах прорватись цього року на чемпіонат Європи з легкої атлетики серед старших хлопців. У нашій школі реєструють серед учнів рекорди, то Віталій побив рекорд зі спортивної ходьби у молодшій групі, де до нього першість займав наш багаторазовий чемпіон Роман Горбачов. Тепер Віталій буде старатись встановити новий рекорд у старшій групі", — зазначив Володимир Гоняк.

Віталій Тарасюк з тренером Володимиром Гоняком, січень 2024, Київ. Фото: Віталій Тарасюк

За словами тренера, під час чемпіонату України з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків та дівчат 2007-2008 років народження Віталій Тарасюк пройшов 5000 метрів — нетипова відстань для його вікової категорії.

"На змагання допускали молодших спортсменів, якщо вони відповідають певному розряду. Віталік 2009 року народження. Його вікова категорія має ходити 3000 метрів. Він тренувався долати п’ять кілометрів. Улітку на відкритому просторі цю дистанцію проходив за 23 хвилини 16 секунд, на змаганні у приміщенні – за 23 хвилини 57 секунд. Хлопці, з якими Віталій змагався, були на два роки старші, хтось з них був навіть призером юніорських змагань. Між ними почалася тактична боротьба. Віталій звикав до них, вивчав їх, а потім прискорився і всіх обігнав", — пояснив Володимир Гоняк.

Віталій Тарасюк каже, легкою атлетикою займається три роки, з них два — спортивною ходьбою. Тренується 5-6 разів на тиждень по три години. Наразі готується до чемпіонату України серед спортивних шкіл і ЮШОР, який відбудеться 8-11 лютого у Львові. Учасниками будуть спортсмени 2009-2010 років народження і молодші, вони йтимуть дистанцію 3000 метри.

Віталій Тарасюк під час проходження дистанції 5000 метрів, січень 2024, Київ. Фото: Віталій Тарасюк

"Тренер запропонував спробувати ходьбу, за невеликий проміжок часу в мене був гарний результат. Цей вид спорту мені подобається, вирішив продовжувати у ньому розвиватись. Я задоволений, що на чемпіонаті переміг хлопців, старших за себе, але трохи не задоволений результатом, бо міг краще. Зараз готуюсь до наступних змагань. Мені сказали, якщо покажу гарний результат, зможу взяти участь у чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій зі спортивної ходьби серед юнаків", — розповів спортсмен.

Віталій Тарасюк зазначив, перед підготовкою до змагань виконує менше навантажень, щоб не втомлювати тіло.

"Я виконую все за планом тренера. Наприклад, часто проходжу крос нешвидким темпом. Так вдосконалюю свої технічні навички, бо спортивна ходьба має свою специфіку. Вона відрізняється від бігу тим, що контакт ноги з опорою має бути постійно, тому це вміння потрібно відпрацьовувати", — пояснив Віталій Тарасюк.

За словами Володимира Гоняка, Віталій має різні спортивні здобутки за минулий рік. Він чемпіон України зі спортивної ходьби на 3000 метрів у своїй віковій категорії, срібний призер гімназіади серед старших на три роки юнаків. Крім того, хлопець завжди здобуває першість на змаганнях обласного рівня.

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