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На Хмельниччині боротимуться з незаконною рубкою дерев
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На Хмельниччині боротимуться з незаконною рубкою дерев

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На Хмельниччині боротимуться з незаконною рубкою дерев
Фото: Подільський лісовий офіс

На Хмельниччині протидіють незаконним рубкам та сірому ринку деревини. Для цього у всіх філіях Подільського лісового офісу в обов’язковому порядку у товарно-транспортну накладну додають фото завантажених на автомобіль колод.

Про це Суспільне повідомила комунікаційниця Подільського лісового офісу Ольга Ржепянська.

За її словами, фотофіксація деревини – це інструмент протидії незаконним рубкам та сірому ринку деревини.

"Завантажена на лісовози деревина фотографується з трьох ракурсів. Потім файли з фотографіями завантажуються в товарно-транспортну накладну. І лише тоді, коли всі дані завантажені, відбувається оформлення дозвільного документа для перевезення лісопродукції. Малюнок складеної деревини є унікальним, продублювати його неможливо. Відповідно ТТН другий раз не використаєш", — пояснює Ольга.

В ТТН додають фото завантаженої на автомобілі деревини, січень 2024. Фото: Подільський лісовий офіс.
В ТТН додають фото завантаженої на автомобілі деревини, січень 2024. Фото: Подільський лісовий офіс.

З її слів, поліція, лісова охорона або місцеві активісти елементарно викриють злочинців, порівнявши фото з ТТН з реальним виглядом колод у кузові автомобіля.

"А ще ми плануємо запровадити GPS моніторинг за переміщенням вантажних та спеціалізованих автотранспортних засобів у лісових масивах. Автомобілі обладнають GPS-трекерами і вони рухатимуться визначеними маршрутами. У режимі онлайн фіксуватимемо напрямок, місця та час стоянки, витрати палива. Це тотальний контроль, який не залишає шансів для тіньових схем", — зазначила Ольга Ржепянська.

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