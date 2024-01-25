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Терехов: на третій день блекауту близько 40% споживачів у Харкові — зі світлом, 60% — з опаленням
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Терехов: на третій день блекауту близько 40% споживачів у Харкові — зі світлом, 60% — з опаленням

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Харків'яни в одному з міських закладів у перший день блекауту в Харкові, 22 березня 2024 року. Суспільне Харків/Валерія Ємець

У Харкові після тотального блекауту внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі електропостачання відновили для близько 40% споживачів, опалення — 60%. Водопостачання та водовідведення відновлене практично в усіх будинках містян.

Точної дати повного відновлення роботи комунікацій наразі не спрогнозувати, в етері нацмарафону розповів міський голова Ігор Терехов.

"Енергетики не можуть забезпечити стабільним електропостачанням усе місто. Дуже серйозні руйнації — зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ. Але будемо працювати разом з урядом, щоб якнайшвидше забезпечити електроенергією все місто", - зазначив Ігор Терехов.

За словами мера, нині в Харкові проживає 1 мільйон 300 жителів.

Оголошення евакуації з міста у зв'язку з блекаутами не розглядають.

"Кожен сам для себе вирішує: залишатися в Харкові чи виїжджати. Але питання щодо евакуації з міста не стоїть. Працюють магазини, працюють заправки, працюють аптеки, декілька фітнес-залів", — зазначив міський голова.

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