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На лівобережжі Херсонщини так звана "влада" видає балони з газом людям лише з паспортом РФ
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На лівобережжі Херсонщини так звана "влада" видає балони з газом людям лише з паспортом РФ

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Херсонщина, ТОТ, російський паспорт
Російський паспорт. Ілюстративне фото: Getty Images

На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області так звана "влада" вкотре шантажує людей, щоб пришвидшити темпи паспортизації місцевого населення.

Про це у Telegram повідомили Сили оборони півдня.

Як йдеться у повідомленні, російські окупанти видають балони з газом, тим в кого немає центрального газопостачання. Умовою для отримання балонів є наявність російського паспорта.

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що на ТОТ Херсонської області окупаційна влада видає пільгове вугілля людей лише за наявності російського паспорта.

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