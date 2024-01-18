На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області так звана "влада" вкотре шантажує людей, щоб пришвидшити темпи паспортизації місцевого населення.

Про це у Telegram повідомили Сили оборони півдня.

Як йдеться у повідомленні, російські окупанти видають балони з газом, тим в кого немає центрального газопостачання. Умовою для отримання балонів є наявність російського паспорта.

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що на ТОТ Херсонської області окупаційна влада видає пільгове вугілля людей лише за наявності російського паспорта.

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