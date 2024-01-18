Київський ТРЦ Gulliver щодня транслюватиме відео про загиблих військових

На екранах столичного ТРЦ Gulliver щовечора вшановуватимуть пам'ять загиблих військових під час російського вторгнення.

Про це розповіли в пресслужбі торгово-розважального центру.

Платформа пам'яті Меморіал щодня демонструватиме на екранах ТРЦ Gulliver ролик про трьох загиблих військових, який можна буде побачити о 19 годині. Раз на тиждень відео змінюватимуть.

"Ми хочемо співпрацювати з різними торговими центрами, кінотеатрами та іншими бізнесами в цьому напрямку", — каже співзасновниця платформи пам'яті Лєра Лауда.

Власники екранів у публічному просторі, які хочуть долучитися до проєкту, можуть звернутися з листом на пошту організації: [email protected].

Наприкінці минулого року ТРЦ Gulliver потрапив у скандал, відмовившись демонструвати відео про загиблих українських військових та полонених. Тоді адміністрація мотивувала своє рішення "безпекою відвідувачів".

Згодом біля ТРЦ провели акцію родини полонених із Маріупольського гарнізону.