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У Хмельницькому перевіряють інформацію про замінування торгівельного центру
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У Хмельницькому перевіряють інформацію про замінування торгівельного центру

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У Хмельницькому перевіряють інформацію про замінування торгівельного центру
Всіх відвідувачів та персонал ТРЦ "Квартал" евакуювали, 18 січня 2024. Фото: Суспільне Хмельницький.

Сьогодні, 18 січня, після 17 години до поліції надійшло повідомлення про ймовірне замінування торгово-розважального центру "Квартал", що у центрі Хмельницького. З місця події евакуювали весь персонал та відвідувачів.

Цю інформацію Суспільному підтвердила начальниця сектору комунікації головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега.

За її словами, до місця події прибули рятувальники та працівники поліції, які наразі обстежують приміщення ТРЦ.

Відвідувачів та працівників торгово-розважального центру одразу евакуювали, зазначає Інна Глега.

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