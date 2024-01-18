У Хмельницькому перевіряють інформацію про замінування торгівельного центру

Сьогодні, 18 січня, після 17 години до поліції надійшло повідомлення про ймовірне замінування торгово-розважального центру "Квартал", що у центрі Хмельницького. З місця події евакуювали весь персонал та відвідувачів.
Цю інформацію Суспільному підтвердила начальниця сектору комунікації головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега.
За її словами, до місця події прибули рятувальники та працівники поліції, які наразі обстежують приміщення ТРЦ.
Відвідувачів та працівників торгово-розважального центру одразу евакуювали, зазначає Інна Глега.
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