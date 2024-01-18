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На Дніпропетровщині судитимуть 38 учасників криворізького наркокартелю
НаркотикиКРИМІНАЛСудРегіони

На Дніпропетровщині судитимуть 38 учасників криворізького наркокартелю

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наркотики, поліція, Кривий Ріг
Одна з нарколабораторій картелю. Фото: поліція Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині судитимуть 38 учасників криворізького наркосиндикату "Двадцятівські": до суду скеровано обвинувальний акт.

Про це йдеться на сайті обласної поліції.

За повідомленням, до злочинної організації входило шість груп, учасники яких забезпечували наркотиками майже всі регіони України. За результатами обшуків правоохоронці вилучили речові докази на 170 мільйонів гривень.

Виробництво метамфетаміну здійснювалося на території орендованих гаражних приміщень та в одній із місцевих квартир. Мережа організованих нарколабораторій дозволяла обвинуваченим виготовляти до 40 кг психотропів щомісяця.

Фігурантів затримали у лютому 2023 року. Їм інкримінують правопорушення за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, створення, керівництво злочинною спільнотою, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, а також незаконне поводження зі зброєю. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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