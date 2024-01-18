17 січня у Дніпрі директор академічного театру опери та балету Костянтин Пінчук вдарив актора Чернігівського драмтеатру Миколу Лемешка, який разом з трупою був на гастролях у цьому місті.

Про це в коментарі Суспільному розповів сам актор.

Побиття біля театру

За його словами, під час вивантаження костюмів з автобуса, під'їхав автомобіль, з якого чоловік почав у грубій формі просити відігнати автобус.

"Просто якийсь чоловік під'їхав під час розвантаження. Почав керувати. Спочатку попросив: «Ты можеш отъехать на два метра вперёд автобусом, чтобы я мог проехать?» Кажу: «Я тут ні до чого йдіть до водія». На що він наїхав на мене: «Найди мне его, быстро». На що я йому відповів: «Зараз, розбігся».

Після цього чоловік відкинув вішаки, які були біля автобуса, та пригрозив у нецензурній формі, щоб актор "стулив свого рота". Після цього вдарив його в обличчя, каже Микола Лемешко.

"І в принципі вони б не зупинились, бо другий підскочив. Вони хотіли продовжувати, але навколо було багато кого з трупи й вони підняли ґвалт. Так вони, так би мовити, сполохали їх", — розповідає Лемешко.

Чернігівський актор драмтеатру Микола Лемешко. ФОТО: Чернігівський драматичний театр

Чернігівський актор драмтеатру Микола Лемешко. ФОТО: Чернігівський драматичний театр

З його слів, хто був другий чоловік, з'ясувати не вдалося.

"Потім наш директор (Сергій Мойсієнко, — ред.) сказав, що це їх директор (Дніпровського академічного театру опери та балету, — ред.). Я потім подивився фотографію і це дійсно він".

Директор Дніпровського академічного театру опери та балету Костянтин Пінчук. ФОТО: Чернігівський драматичний театр

Після інциденту Микола Лемешко викликав поліцію.

"Викликали слідчу групу, яка приїхала через пів години. Написали заяви й вже під час завершення процедури під'їхав білий автомобіль, з якого почалися погрози: «Вы отсюда не уедете». І ще погрожували, що прострілять коліна другому свідку. Скоріше за все це хтось із прибічників, ми не з'ясували хто це".

Оформлення заяви працівниками поліції. ФОТО: Чернігівський драматичний театр

Лемешко каже, що після погроз він пішов у найближчий травмпункт. Там його оглянули та зафіксували гематому на лівому оці.

"Надалі буду радитися з адвокатом, що ми можемо зробити й потім у правовому полі розв'язувати питання".

Кримінальне провадження та позиція директора Дніпровської опери

У коментарі для УП.Культура Директор Дніпровської опери Костянтин Пінчук заперечив усі звинувачення:

"Буду телефонувати директору Чернігівського театру, розбиратися. Я думаю, що прийдеться мені шукати адвоката і на директора, на Чернігівський театр, подавати в суд за наклеп".

У поліції Дніпропетровської області Суспільному повідомили, що за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження).

Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень, — ред.) або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.