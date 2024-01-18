НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Побиття актора Чернігівського драмтеатру: що кажуть у поліції та як це прокоментував директор театру у Дніпрі
КУЛЬТУРАтеатрПОЛІЦІЯРегіони

Побиття актора Чернігівського драмтеатру: що кажуть у поліції та як це прокоментував директор театру у Дніпрі

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Побиття актора Чернігівського драмтеатру: що кажуть у поліції та як це прокоментував директор театру у Дніпрі
ФОТО: Суспільне Чернігів

17 січня у Дніпрі директор академічного театру опери та балету Костянтин Пінчук вдарив актора Чернігівського драмтеатру Миколу Лемешка, який разом з трупою був на гастролях у цьому місті.

Про це в коментарі Суспільному розповів сам актор.

Побиття біля театру

За його словами, під час вивантаження костюмів з автобуса, під'їхав автомобіль, з якого чоловік почав у грубій формі просити відігнати автобус.

"Просто якийсь чоловік під'їхав під час розвантаження. Почав керувати. Спочатку попросив: «Ты можеш отъехать на два метра вперёд автобусом, чтобы я мог проехать?» Кажу: «Я тут ні до чого йдіть до водія». На що він наїхав на мене: «Найди мне его, быстро». На що я йому відповів: «Зараз, розбігся».

Після цього чоловік відкинув вішаки, які були біля автобуса, та пригрозив у нецензурній формі, щоб актор "стулив свого рота". Після цього вдарив його в обличчя, каже Микола Лемешко.

"І в принципі вони б не зупинились, бо другий підскочив. Вони хотіли продовжувати, але навколо було багато кого з трупи й вони підняли ґвалт. Так вони, так би мовити, сполохали їх", — розповідає Лемешко.

Побиття актора Чернігівського драмтеатру: що кажуть у поліції та як це прокоментував директор театру у Дніпрі
Чернігівський актор драмтеатру Микола Лемешко. ФОТО: Чернігівський драматичний театр

Побиття актора Чернігівського драмтеатру: що кажуть у поліції та як це прокоментував директор театру у Дніпрі
Чернігівський актор драмтеатру Микола Лемешко. ФОТО: Чернігівський драматичний театр

З його слів, хто був другий чоловік, з'ясувати не вдалося.

"Потім наш директор (Сергій Мойсієнко, — ред.) сказав, що це їх директор (Дніпровського академічного театру опери та балету, — ред.). Я потім подивився фотографію і це дійсно він".

Побиття актора Чернігівського драмтеатру: що кажуть у поліції та як це прокоментував директор театру у Дніпрі
Директор Дніпровського академічного театру опери та балету Костянтин Пінчук. ФОТО: Чернігівський драматичний театр

Після інциденту Микола Лемешко викликав поліцію.

"Викликали слідчу групу, яка приїхала через пів години. Написали заяви й вже під час завершення процедури під'їхав білий автомобіль, з якого почалися погрози: «Вы отсюда не уедете». І ще погрожували, що прострілять коліна другому свідку. Скоріше за все це хтось із прибічників, ми не з'ясували хто це".
Побиття актора Чернігівського драмтеатру: що кажуть у поліції та як це прокоментував директор театру у Дніпрі
Оформлення заяви працівниками поліції. ФОТО: Чернігівський драматичний театр

Лемешко каже, що після погроз він пішов у найближчий травмпункт. Там його оглянули та зафіксували гематому на лівому оці.

"Надалі буду радитися з адвокатом, що ми можемо зробити й потім у правовому полі розв'язувати питання".

Кримінальне провадження та позиція директора Дніпровської опери

У коментарі для УП.Культура Директор Дніпровської опери Костянтин Пінчук заперечив усі звинувачення:

"Буду телефонувати директору Чернігівського театру, розбиратися. Я думаю, що прийдеться мені шукати адвоката і на директора, на Чернігівський театр, подавати в суд за наклеп".

У поліції Дніпропетровської області Суспільному повідомили, що за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження).

Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень, — ред.) або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.

Топ дня
Зеленський закликав до повної дії санкцій, Росія хоче витіснити бійців ЗСУ з Куп'янського лісу. 695 день війни. Онлайн
Зеленський закликав до повної дії санкцій, Росія хоче витіснити бійців ЗСУ з Куп'янського лісу. 695 день війни. Онлайн Оновлюється
Справа Гринкевича: трьом фігурантам суд обирає запобіжні заходи
Справа Гринкевича: трьом фігурантам суд обирає запобіжні заходи Оновлюється
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Всесвітній день сніговика. У Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї зберігається зимова композиція, якій 40 років
Всесвітній день сніговика. У Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї зберігається зимова композиція, якій 40 років
У Миколаєві планують перейменувати понад 200 топонімів: які виклики постали перед комісією
У Миколаєві планують перейменувати понад 200 топонімів: які виклики постали перед комісією
ГраВі-поезія, перезавантаження творчості та рефлексія на війну: історія миколаївського поета
ГраВі-поезія, перезавантаження творчості та рефлексія на війну: історія миколаївського поета
Римо-католицький костел Пресвятої Трійці в Підгайцях
На Тернопільщині почали реставрувати римо-католицький костел
На початок