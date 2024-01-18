Родичі загиблих прикордонників з Тернопільщини отримали їхні нагороди

Державними нагородами президента України Володимира Зеленського відзначили двох військовослужбовців-прикордонників з Тернопільщини. Ордени "За мужність" ІІІ ступеня військові отримали посмертно.

Нагороди родичам загиблих вручив начальник першого прикордонного загону ДПС України Олег Бурда.

Орденами "За мужність" ІІІ ступеня посмертно відзначили старших солдатів Ігоря Бутрина і Андрія Танчака.

Ігор Бутрин воював на Бахмутському напрямку, розповіла Суспільному дружина загиблого Ірина. За словами жінки, військовий загинув в одному з перших своїх боїв.

"Він був мобілізований, але на жодні вмовляння, жодні відмови він взагалі не приймав від сім’ї, він хотів твердо йти. Він був дуже доброю людиною, але впертою трошки".

Ірина Бутрин. Фото: Суспільне Тернопіль

Андрій Танчак загинув 15 квітня 2023 року, каже його сестра Олена Дувірак.

"Для нього це було б величне, а для мене – це пам’ятка. І для дітей. Це його заслуга. Він казав: "Йду захищати". В нього і мама хвораале він казав: "Йду захищати, бо потрібно комусь, не можу сидіти осторонь".

Олена Дувірак. Фото: Суспільне Тернопіль

"Ігор і Андрій були справжніми синами України, надійними товаришами, побратимами, відважними воїнами-прикордонниками. Вони назавжди залишаться в нашій пам’яті, в наших серцях. Назавжди залишаться в строю першого прикордонного загону", — сказав начальник першого прикордонного загону Держприкордонслужби України Олег Бурда.