У Дніпрі скерували до суду обвинувальний акт щодо групи жінок, яких підозрюють в налагодженні схеми незаконного переправлення ухилянтів від військової служби за кордон. Про це повідомили в обласній прокуратурі.
За даними слідства, схему незаконного перетину держкордону України громадянами призовного віку організувала дніпрянка. Вона залучила доньку – медика військово-лікарської комісії, а також знайому.
Обвинувачені забезпечували ухилянтам формальне проходження військово-лікарської комісії з отриманням підробленого висновку про непридатність до служби.
Вартість "послуг" жінки оцінили у 2 тисячі доларів США з однієї людини.
У фігуранток вилучили печатки, документи, носії інформації тощо.
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