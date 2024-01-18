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За 2 тисячі доларів переправляли ухилянтів за кордон. У Дніпрі судитимуть трьох жінок
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За 2 тисячі доларів переправляли ухилянтів за кордон. У Дніпрі судитимуть трьох жінок

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Переправляння ухилянтів, Дніпро
Фігурантки справи . Фото: прокуратура Дніпропетровської області

У Дніпрі скерували до суду обвинувальний акт щодо групи жінок, яких підозрюють в налагодженні схеми незаконного переправлення ухилянтів від військової служби за кордон. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, схему незаконного перетину держкордону України громадянами призовного віку організувала дніпрянка. Вона залучила доньку – медика військово-лікарської комісії, а також знайому.

Обвинувачені забезпечували ухилянтам формальне проходження військово-лікарської комісії з отриманням підробленого висновку про непридатність до служби.

Вартість "послуг" жінки оцінили у 2 тисячі доларів США з однієї людини.

У фігуранток вилучили печатки, документи, носії інформації тощо.

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