"Hizb ut-Tahrir davası"nıñ Qurman gruppası aqqında ne bilemiz

2019 senesi kiçik aynıñ 14-ünde Qurman rayonınıñ (Krasnogvardiysk rayonı) Büyük Onlar qasabasında bu gruppanıñ üç iştirakçisi tutuldı.

2020 senesi boş aynıñ 3-ünde Rostov-na-Donudaki Cenübiy bölge arbiy makemesi, davanıñ iştirakçilerini maküm etti. RF CQniñ 205.5. maddesiniñ 1. qımsına ("Terror teşkilâtınıñ faayiyeti") mücibi Rustem Emiruseinovnı 17 senege, RF CQniñ 205.5. maddesiniñ 2. qısmına ("Terror teşkilâtınıñ faaliyetinde iştirak etüv") mücibi Eskender Abdulganiyevni 12 senege ve Arsen Abhayirovnı 13 senege maküm etti.

Epilerini Rusiyede yasaqlanğan, amma Ukrainada ve dünyanıñ ülkeleriniñ çoqusında serbest şekilde faat etken siyasiy islâm fırqası Hizb ut-Tahrirge ait olmaqta qabaatladılar.