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Qırım siyasiy mabüsi Abhayirovnı Burât Ulusındaki müstemlekege etap ettiler
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Qırım siyasiy mabüsi Abhayirovnı Burât Ulusındaki müstemlekege etap ettiler

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Qırım siyasiy mabüsi Abhayirovnı Burât Ulusındaki müstemlekege etap ettiler
"Hizb ut-Tahrir davası"nıñ Qurman gruppasınıñ iştirakçisi Arsen Abhayirov. Кримська солідарність

Qırımdan iş adamı, 13 senege maküm etilgen "Hizb ut-Tahrir davası"nıñ Qurman gruppasınıñ iştirakçisi Arsen Abhayirovnı Krasnoyarsk kraydaki Yeniseyk apishanesinden Burât Ulusındaki müstemlekege etap ettiler.

Onıñ apayı Azize Abhayirova "Qırım birdemligi"ne bu aqqında haber berdi.

Qara qış ayınıñ 10-unda "Zonatelekom" apishane alâqası vastasınen aqayı oña etap etilecegini añlattı. Amma etap yerini bildirmedi. Krasnoyarsk apishanesinde eki sene keçirdi. Bu sene qara qış ayınıñ 12-sinde müddeti bitti.

13ten seneniñ ilk eki senesini Abhayirov apishanede keçirmeli edi ve ceza müddetiniñ qalğanını keçirmesi içün uzun vaqıt evel şiddetli rejimli müstelmekege onı oturtacaq ediler. Amma SİZOda müddetini apiashane müddeti olaraq tanımadılar. Advokat Mariya Terehova tüşüne ki, bu qanunsızdır ve böyle qararğa şikâyetnane yolladı, amma qorçalayıcı tarafqa red ettiler.

"Hizb ut-Tahrir davası"nıñ Qurman gruppası aqqında ne bilemiz

2019 senesi kiçik aynıñ 14-ünde Qurman rayonınıñ (Krasnogvardiysk rayonı) Büyük Onlar qasabasında bu gruppanıñ üç iştirakçisi tutuldı.

2020 senesi boş aynıñ 3-ünde Rostov-na-Donudaki Cenübiy bölge arbiy makemesi, davanıñ iştirakçilerini maküm etti. RF CQniñ 205.5. maddesiniñ 1. qımsına ("Terror teşkilâtınıñ faayiyeti") mücibi Rustem Emiruseinovnı 17 senege, RF CQniñ 205.5. maddesiniñ 2. qısmına ("Terror teşkilâtınıñ faaliyetinde iştirak etüv") mücibi Eskender Abdulganiyevni 12 senege ve Arsen Abhayirovnı 13 senege maküm etti.

Epilerini Rusiyede yasaqlanğan, amma Ukrainada ve dünyanıñ ülkeleriniñ çoqusında serbest şekilde faat etken siyasiy islâm fırqası Hizb ut-Tahrirge ait olmaqta qabaatladılar.

Hizb ut-Tahrir islâm fırqası sadece Rusiyede terrorcı bir teşkilât olaraq tanındı, çünki bu teşkilâtnıñ azaları, musulmanlarğa repressiyalar sebebinden muntazam tarzda işğal akimiyetini tenqit ete ediler. Aynı zamanda Hiz ut-Tahrir dünyanıñ ülkeleriniñ çoqusında ve Ukrainada serbest şekilde faal ete.

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