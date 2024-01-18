У Луцькій громаді пропонують перейменувати ще 13 вулиць. Які саме

Комісія з впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади пропонує перейменувати ще 13 вулиць обласного центру. Нові назви, які хочуть дати ще для трьох вулиць, винесуть на громадське обговорення.
Як повідомили в міській раді, пропозиції комісії винесуть на розгляд сесії.
Пропонують перейменувати такі вулиці:
- вулицю Щусєва пропонують перейменувати на Любомира Гузара;
- частину вулиці Сєченова — на вулицю Митрополита Сікорського;
- частину вулиці Сєченова — на Івана Богуна;
- вулицю Тарасова (село Милуші) — на Центральну;
- вулицю Софії Ковалевської — на Олени Пчілки;
- вулицю Даньшина — на Володимира Івасюка;
- вулицю Маковського — на Анатолія Козяр;
- вулицю Скрябіна — на Ігоря Стравінського;
- вулицю Вороніхіна — на Княгині Ольги;
- вулицю Єршова — на Назарія Яремчука;
- вулицю Чайковського — на Любарта;
- вулицю Павлова — на Михайла Крата;
- вулицю Тургенєва — на Солов’їну.
Також запропоновано назвати Проектовану вулицю — Гетьмана Орлика.
Тим часом на громадські обговорення винесуть назви вулиць: Нова (село Шепель) — на загиблого Івана Гнатенка, Брестську — на Сергія Слабенка, Мечникова — на Бориса Ревенка. Щодо вулиці Крилова триває громадське обговорення.
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