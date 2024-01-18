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У Луцькій громаді пропонують перейменувати ще 13 вулиць. Які саме
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У Луцькій громаді пропонують перейменувати ще 13 вулиць. Які саме

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Комісія з впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади пропонує перейменувати ще 13 вулиць обласного центру. Нові назви, які хочуть дати ще для трьох вулиць, винесуть на громадське обговорення.

Як повідомили в міській раді, пропозиції комісії винесуть на розгляд сесії.

Пропонують перейменувати такі вулиці:

  • вулицю Щусєва пропонують перейменувати на Любомира Гузара;
  • частину вулиці Сєченова — на вулицю Митрополита Сікорського;
  • частину вулиці Сєченова — на Івана Богуна;
  • вулицю Тарасова (село Милуші) — на Центральну;
  • вулицю Софії Ковалевської — на Олени Пчілки;
  • вулицю Даньшина — на Володимира Івасюка;
  • вулицю Маковського — на Анатолія Козяр;
  • вулицю Скрябіна — на Ігоря Стравінського;
  • вулицю Вороніхіна — на Княгині Ольги;
  • вулицю Єршова — на Назарія Яремчука;
  • вулицю Чайковського — на Любарта;
  • вулицю Павлова — на Михайла Крата;
  • вулицю Тургенєва — на Солов’їну.

Також запропоновано назвати Проектовану вулицю — Гетьмана Орлика.

Тим часом на громадські обговорення винесуть назви вулиць: Нова (село Шепель) — на загиблого Івана Гнатенка, Брестську — на Сергія Слабенка, Мечникова — на Бориса Ревенка. Щодо вулиці Крилова триває громадське обговорення.

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