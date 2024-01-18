56 потопельників на Чернігівщині за минулий рік зафіксували рятувальники Головного Управління ДСНС у Чернігівській області. П’ятеро з них — діти. З початку цього року потонув один чоловік з Прилук. Такі дані розповіла Суспільному головна інспекторка ГУ ДСНС у Чернігівській області Валерія Аніч. Аби попередити людей про небезпеку перебування на кризі, рятувальники проводять інформаційні рейди.

Олександр Коновал рибалить на Стрижні з пів на одинадцятої ранку. Каже лід сьогодні товщиною у 20 сантиметрів.

"Якщо є сантиметрів п'ять-шість, вже можна виходити, безпечно. Ну так, перевіряти".

Рибалка Олександр Коновал. ФОТО: Суспільне Чернігів

Риболовлею чоловік займається не один рік. Каже, одного разу навіть провалився під кригу, вдалось врятуватись самостійно. Рибалку через це не полишив, вважає це своїм відпочинком.

"Ніхто мені не капає, то я тут сам по собі. А якщо ще рибка клює то, то цікаво. Як спортивна ловля. Риби я не їм практично. Спіймав коту сусідському".

Рейд ДСНС на річці Стрижень. ФОТО: Суспільне Чернігів

Рибалка Василь Міхно порибалити на Стрижень приходить майже щодня. Каже небезпеки провалитись під кригу не бачить.

"Я 50 років вже риболовлю. Що мені бояться. Як на промоїну попасти можна і на такому льоду провалиться. Як на течії десь промоїна. Було 20 сантиметрів, була промоїна, може і лід був три сантиметри, можна провалитись на течії. Але тут провалиться ніяк на такому льоду".

Рибалка Василь Міхно. ФОТО: Суспільне Чернігів

Головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій ГУ ДСНС в області Валерія Аніч нагадала про основні правила, якщо людина все ж таки провалилась під кригу.

"Найголовніше не панікувати. Потрібно кликати на допомогу, намагатись вилізти на лід, наповзаючи на нього широко розкинувши руки і почергово витягувати ноги.

Головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій ГУ ДСНС в області Валерія Аніч. ФОТО: Суспільне Чернігів

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