Україна отримає від Франції шість САУ Caesar найближчими тижнями — Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна невдовзі отримає від Франції шість самохідних артилерійських установок Caesar.

Про це посадовець повідомив у Facebook.

"Себастьян Лекорню (очільник французького МО — Ред.) оголосив, що Франція поставить шість САУ Caesar найближчими тижнями і виготовить 72 додаткові установки для України у 2024 році", — зазначив Умєров.

Міністр оборони також висловив вдячність своєму французькому колезі за лідерство в Коаліції артилерії для України.

"Дефіцит боєприпасів — дуже актуальна проблема, з якою зараз стикаються Збройні сили. Артилерійська коаліція націлена на розв'язання цієї проблеми. Ми повинні посилити обороноздатність України, щоб захистити вільний світ від російського зла", — наголосив посадовець.