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У Києві автобусний маршрут № 111 продовжать до Дарницької площі
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У Києві автобусний маршрут № 111 продовжать до Дарницької площі

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У Києві автобусний маршрут № 111 продовжать від ст. м. Лівобережна до Дарницької площі
Автобус № 111 у Києві, грудень 2023 р. Фото: КМДА

Із суботи, 20 січня, автобус № 111, який сполучає правий і лівий береги столиці, курсуватиме до Дарницької площі. Маршрут наразі не остаточний. Міська влада оцінюватиме пасажиропотік на даному напрямку.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Так, рух автобуса № 111 продовжать від станції метро "Лівобережна" до Дарницької площі через вулицю Євгена Сверстюка та проспект Соборності.

У Києві автобусний маршрут № 111 продовжать до Дарницької площі
Оновлена схема руху автобуса № 111 в Києві. Фото: КМДА

Новий автобусний маршрут № 111 запустили 1 грудня 2023 року після відкриття руху транспорту через Подільсько-Воскресенський міст. Нині він перевозить пасажирів від станції метро "Площа Українських Героїв" до станції метро "Лівобережна".

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