У Києві автобусний маршрут № 111 продовжать до Дарницької площі

Із суботи, 20 січня, автобус № 111, який сполучає правий і лівий береги столиці, курсуватиме до Дарницької площі. Маршрут наразі не остаточний. Міська влада оцінюватиме пасажиропотік на даному напрямку.
Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.
Так, рух автобуса № 111 продовжать від станції метро "Лівобережна" до Дарницької площі через вулицю Євгена Сверстюка та проспект Соборності.
Оновлена схема руху автобуса № 111 в Києві. Фото: КМДА
Новий автобусний маршрут № 111 запустили 1 грудня 2023 року після відкриття руху транспорту через Подільсько-Воскресенський міст. Нині він перевозить пасажирів від станції метро "Площа Українських Героїв" до станції метро "Лівобережна".