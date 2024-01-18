Протягом минулої доби російські військові з різного типу озброєння безперервно обстрілювали населені пункти Херсонського та Бериславського районів. Правобережжя атакували 116 разів.

О 22:00 17 січня російські військові обстріляли житлові квартали Дніпровського району Херсона, розповіла місцева жителька Надія.

"Я чула що зажужало, і я тоді заховалася. А воно як бабахнуло. І тоді я почула, що скло посипалось. Я вийшла, і побачили як все летіло", — говорить жінка.

Обстріляна російською армією будівля у Херсоні, 18 січня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Херсонка Наталя розповідає, її оселя під обстрілом була після 19-ої години.

"Відразу полетіло скло в хаті, запахло димом. Таке відчуття було, що перебило газову трубу у сусідів. Розгубилася звісно, кіт злякався та втік. Подзвонила сестрі, вона каже, щоб я дзвонила в поліцію. Подзвонила 102, приїхали хлопці. У нас в трьох хатах повибивало вікна, а ще паркану немає взагалі", — розповіла вона.

Вирва на дорозі від російського снаряду та пошкоджені будинки, 18 січня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Катерина Данилецька — квартальна в одному із районів міста. Каже, через обстріли у них пошкоджені чотири будинки, у сусідньому кварталі — шість осель.

"Там дахи й трошки вікна, а там повністю будинки зруйновані. У моїх будинках жили, а на тих адресах, де руйнування, не було жителів. Просто люди виїхали. Зараз вони з Одеси їдуть сюди, бо треба все поновлювати", — говорить квартальна.

Люди стоять на вулиці біля пошкодженого російськими атаками будинку, 18 січня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Тимчасово проживає в Одесі й Геннадій з дружиною. Сьогодні приїхав наводити лад у своєму пошкодженому обстрілами будинку.

"Сусіди подзвонили і я приїхав. Дружина прибирає всередині, бо туди скло вилетіло в кімнату. Ми там зазвичай спимо. А тут таке сталось, як добре, що нас не було вдома", — каже чоловік.

За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 22 рази обстріляли територіальну громаду, випустили 113 снарядів. Вночі обласний центр атакували шахедами. Під вогнем армії РФ були й населені пункти чотирьох громад Бериславського району.

Що відомо про обстріли Херсонщини 17 січня 2024 року

Російські війська протягом доби з артилерії обстріляли Херсон та Антонівку. Також з авіації вдарили по Червоному Маяку, Зміївці та Тягинці на Херсонщині.

Армія РФ кілька разів за добу била по Херсону. Обстрілювала Дніпровський район міста. Через це у місті виникли перебої з електрикою. Згодом керівник МВА повідомив, що у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів РФ загинули двоє людей, ще одна — отримала поранення.

Війська РФ атакували Ромашкове на Херсонщині. Внаслідок обстрілів загорілось гаражне приміщення та автівка. Постраждала 81-річна місцева жителька. У неї – вибухова травма та контузія. Травмованій надали меддопомогу на місці.

Російська армія вдарила по Бериславу на Херсонщині. Троє поранених: подружжя та чоловік. Усім надали медичну допомогу.

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