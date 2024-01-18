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Саньми повіз тіло за село: у Менській громаді затримали підозрюваного у вбивстві односельця
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Саньми повіз тіло за село: у Менській громаді затримали підозрюваного у вбивстві односельця

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Саньми повіз тіло за село: у Менській громаді затримали підозрюваного у вбивстві односельця
ФОТО: Поліція Чернігівської області

В одному із сіл Менської громади, що на Чернігівщині, поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві свого односельця. Про те, що "якийсь чоловік повіз на санях людське тіло", правоохоронцям розказав місцевий житель.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернігівської області на своєму сайті.

Як з’ясували правоохоронці, 55-річний житель села посварився з односельцем та зчинив бійку. Спочатку він завдав потерпілому декілька ударів руками та ногами, а потім встромив ножа у спину.

"Усвідомивши тяжкість скоєного, чоловік вирішив приховати сліди злочину та саньми вивезти труп товариша за село", – йдеться у повідомленні.

Затриманому повідомили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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