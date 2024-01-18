Кримського політв'язня Абхаїрова етапували до колонії у Бурятії

Підприємця з Криму, фігуранта Красногвардійської групи у "справі Хізб ут-Тахрір" Арсена Абхаїрова, засудженого до 13 років ув'язнення, етапували з російської в'язниці Єнісейська Красноярського краю в колонію суворого режиму у Бурятії.

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Про це повідомила його дружина Азізе Абхаїрова "Кримській солідарності".

Чоловік їй розповів про етапування 10 січня через тюремний зв'язок "Зонателеком", але не говорив, куди саме. У красноярській в'язниці він провів два роки. Відповідний термін закінчився 12 січня цього року.

Перші два роки з 13-ти Абхаїров мав провести у в'язниці та вже давно повинні були перевести до колонії суворого режиму для відбування решти терміну покарання. Але його термін у СІЗО до тюремного терміну не зарахували. Адвокат Марія Терехова вважає це незаконним та намагалася оскаржити таке рішення, але захисту відмовили.

Що відомо про Красногвардійську групу у "справі Хізб ут-Тахрір" Трьох учасників цієї групи затримали 14 лютого 2019 року у селищі Біюк-Онлар (колишнє Октябрське) Курманського району (колишній Красногвардійський район). 3 листопада 2020 року Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону засудив фігурантів справи Рустема Емірусеїнова до 17 років позбавлення волі за ч.1 ст. 205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної організації"), Ескендера Абдулганієва — до 12 років та Арсена Абхаїрова — до 13 років за ч.2 ст .205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної організації"). Усіх їх звинуватили в приналежності до забороненої в Росії політичної ісламської партії Хізб-ут Тахрір, але яка вільно діє в Україні та більшості країн світу.

Ісламська політична партія Хізб ут-Тахрір визнана терористичною тільки на території Росії через те, що члени цієї організації систематично критикували окупаційну владу за репресії мусульман. Водночас Хізб ут-Тахрір вільно діє у більшості країнах світу, у тому числі в Україні.

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