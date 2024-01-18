Військовослужбовця Віталія Падюка з Вінниччини нагородили "Золотим хрестом" — почесною відзнакою Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Як повідомляють на Facebook-сторінці Тульчинської міської територіальної громади, Віталій Падюк — мешканець села Бортники. Захисник Україну боронить з 26 лютого 2022 року, воює у штурмовій бригаді. Разом з побратимами виконував бойові завдання у Запорізькій та Донецькій областях.

За проявлену особисту мужність, стійкість, рішучість і успішне виконання бойових завдань Віталія Падюка нагородили почесним нагрудним знаком "Золотий хрест".

Що відомо про нагороду

Нагрудний знак "Золотий хрест" — одна з відзнак Головнокомандувача ЗСУ. ЇЇ вручають особам рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.