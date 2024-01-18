На фронті загинули Олександр Кирилюк, Микола Власюк та Ігор Бондарчук

На війні проти РФ загинули троє військових з Рівненщини — Олександр Кирилюк з Бабинської громади, Микола Власюк з Сарненської та Ігор Бондарчук зі Здолбунівської ТГ.
Про це повідомили у Facebook місцевих громад.
Олександр Кирилюк
40-річний Олександр Кирилюк — житель села Горбаків Рівненського району. Чоловік загинув 14 січня під час бойових дій на Запоріжжі.
Про дату прощання із захисником у громаді повідомлять додатково.
Микола Власюк
48-річний Микола Власюк проживав у селі Дубки Сарненського району. Чоловіка призвали до лав ЗСУ 10 жовтня 2023 року. Головний сержант загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині 13 січня 2024 року.
У захисника залишилися дружина, син та донька, повідомили у Сарненській міській раді.
Прощання із загиблим відбудеться 19 січня. Кортеж розпочне рух орієнтовно о 10:20 та рухатиметься за маршрутом:
- Костопільська — Європейська — Степана Бандери — Вишнева — Дослідна станція — Дубки
- 11:00 — прощання вдома, село Дубки;
- 12:30 — прощання на центральній площі;
- 13:30 — чин похорону в храмі села Люхча;
- 14:30 — поховання на кладовищі села Люхча.
Ігор Бондарчук
Ігор Бондарчук — житель Здолбунова. Чоловік воював на Донеччині.
Про дату прощання із захисником у громаді повідомлять додатково.
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