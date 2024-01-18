На фронті загинули Олександр Кирилюк, Микола Власюк та Ігор Бондарчук

На війні проти РФ загинули троє військових з Рівненщини — Олександр Кирилюк з Бабинської громади, Микола Власюк з Сарненської та Ігор Бондарчук зі Здолбунівської ТГ.

Про це повідомили у Facebook місцевих громад.

Олександр Кирилюк

40-річний Олександр Кирилюк — житель села Горбаків Рівненського району. Чоловік загинув 14 січня під час бойових дій на Запоріжжі.

Про дату прощання із захисником у громаді повідомлять додатково.

Микола Власюк

48-річний Микола Власюк проживав у селі Дубки Сарненського району. Чоловіка призвали до лав ЗСУ 10 жовтня 2023 року. Головний сержант загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині 13 січня 2024 року.

У захисника залишилися дружина, син та донька, повідомили у Сарненській міській раді.

Прощання із загиблим відбудеться 19 січня. Кортеж розпочне рух орієнтовно о 10:20 та рухатиметься за маршрутом:

Костопільська — Європейська — Степана Бандери — Вишнева — Дослідна станція — Дубки

11:00 — прощання вдома, село Дубки;

12:30 — прощання на центральній площі;

13:30 — чин похорону в храмі села Люхча;

14:30 — поховання на кладовищі села Люхча.

Ігор Бондарчук

Ігор Бондарчук — житель Здолбунова. Чоловік воював на Донеччині.

Про дату прощання із захисником у громаді повідомлять додатково.

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