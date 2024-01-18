НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На фронті загинули Олександр Кирилюк, Микола Власюк та Ігор Бондарчук
Вторгнення Росії в УкраїнуЛЮДИРегіони

На фронті загинули Олександр Кирилюк, Микола Власюк та Ігор Бондарчук

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Загинули Олександр Кирилюк, Микола Власюк та Ігор Бондарчук
Фото з Facebook тергромад

На війні проти РФ загинули троє військових з Рівненщини — Олександр Кирилюк з Бабинської громади, Микола Власюк з Сарненської та Ігор Бондарчук зі Здолбунівської ТГ.

Про це повідомили у Facebook місцевих громад.

Олександр Кирилюк

40-річний Олександр Кирилюк — житель села Горбаків Рівненського району. Чоловік загинув 14 січня під час бойових дій на Запоріжжі.

Про дату прощання із захисником у громаді повідомлять додатково.

Микола Власюк

48-річний Микола Власюк проживав у селі Дубки Сарненського району. Чоловіка призвали до лав ЗСУ 10 жовтня 2023 року. Головний сержант загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині 13 січня 2024 року.

У захисника залишилися дружина, син та донька, повідомили у Сарненській міській раді.

Прощання із загиблим відбудеться 19 січня. Кортеж розпочне рух орієнтовно о 10:20 та рухатиметься за маршрутом:

  • Костопільська — Європейська — Степана Бандери — Вишнева — Дослідна станція — Дубки
  • 11:00 — прощання вдома, село Дубки;
  • 12:30 — прощання на центральній площі;
  • 13:30 — чин похорону в храмі села Люхча;
  • 14:30 — поховання на кладовищі села Люхча.

Ігор Бондарчук

Ігор Бондарчук — житель Здолбунова. Чоловік воював на Донеччині.

Про дату прощання із захисником у громаді повідомлять додатково.

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Справа Гринкевича: трьом фігурантам суд обирає запобіжні заходи
Справа Гринкевича: трьом фігурантам суд обирає запобіжні заходи Оновлюється
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Що зі справою Гринкевича та хто стежив за Bihus.Info. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
Що зі справою Гринкевича та хто стежив за Bihus.Info. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
&quot;Я вірю, що в цьому році ми будемо літати&quot;, — Садовий про відновлення авіасполучення в Україні
"Я вірю, що в цьому році ми будемо літати", — Садовий про відновлення авіасполучення в Україні
Комунальна техніка сніг негода Селидове Донецька область
Понад 13 мільйонів на три машини. Як працює нова комунальна техніка Селидівської громади
8 вибухів: армія РФ завдала ударів по двох громадах Сумської області
8 вибухів: армія РФ завдала ударів по двох громадах Сумської області
На початок