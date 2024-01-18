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Є кілька варіантів: як у Смілі на Черкащині відбудовуватимуть пошкодженні ракетою будинки
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Є кілька варіантів: як у Смілі на Черкащині відбудовуватимуть пошкодженні ракетою будинки

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Є кілька варіантів: як у Смілі на Черкащині відбудовуватимуть пошкодженні ракетою будинки
Фото: Суспільне Черкаси / Оксана Швед

Станом на 18 січня у Смілі, що на Черкащині, триває відновлення будинків на одній із вулиць у мікрорайоні Гречківка, куди 29 грудня 2023 року влучила російська ракета. Власникам зруйнованих осель запропонують кілька варіантів відновлення житла.

Про це повідомив міський голова Сміли Сергій Ананко.

За словами посадовця, станом на 18 січня від людей надійшли 123 заяви про пошкодження будинків.

"Вісім будинків відновленню не підлягають. Всіх інших ми забезпечили будматеріалами, зокрема, шифером і деревом. Невдовзі заїде бригада з шести людей з відновлення вікон. Ці вікна вже виготовили і будуть встановлювати", — пояснив він.

По восьми будинках, які повністю зруйновані, наразі складають кошторис.

"З цього приводу була нарада в обласній державній адміністрації, намітили план бій стосовно відбудови. Надалі зустрінемося з власниками будинків і запропонуємо їм кілька варіантів вирішення питання. Бо відновленню ці будинки дійсно не підлягають. Воно не піде як пошкоджене майно, лише як зруйноване. Загалом є багато бюрократичних питань", — додав Сергій Ананко.

Водопостачання, водовідведення та теплопостачання там, де це можливо, наразі відновили, додав він.

Що відомо про ракетний удар по Смілі на Черкащині 29 грудня

  • Внаслідок обстрілу Черкащини вдень 29 грудня було влучання у приватний сектор у Смілі. Серед травмованих — 15-річна дитина. Пошкоджені понад сотня будинків.
  • Одна з травмованих згодом померла у лікарні.

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