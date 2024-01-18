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У Хмельницькому посадовця комунального підприємства підозрюють в отриманні хабаря за утилізацію автошин
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У Хмельницькому посадовця комунального підприємства підозрюють в отриманні хабаря за утилізацію автошин

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У Хмельницькому посадовця комунального підприємства підозрюють в отриманні хабаря за утилізацію автошин
Затримали підозрюваного під час отримання другої частини хабаря, січень-2024. Фото: поліція Хмельниччини.

У Хмельницькому правоохоронці викрили на хабарництві посадовця одного із комунальних підприємств. Чоловік ймовірно вимагав у підприємців гроші за прийом та утилізацію небезпечних для навколишнього середовища відходів без відповідної документації.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

За їх інформацією, повідомлено про підозру одному з посадовців комунального підприємства, яке підпорядковується міській раді, в одержанні неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням, вчинене повторно.

"Слідство встановило, що посадовець вимагав та отримав від місцевого мешканця вісім тисяч гривень за вирішення питання про вивіз та захоронення твердих побутових відходів без відповідної дозвільної документації, а саме відпрацьованих автомобільних шин, які потребують спеціальної утилізації", йдеться в повідомленні прокуратури.

Після отримання коштів підозрюваний вимагав в подальшому, під час вивозу наступного автомобіля з автомобільними шинами, передати неправомірну вигоду в розмірі відповідній вазі сміття. Ціна коливалась від 1 000 до 3 000 гривень за тонну, зазначили в обласній прокуратурі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також встановлюються особи, які також можуть бути задіяні у корупційній схемі.

Санкція статті передбачає покарання в розмірі від 5 до 10 років ув’язнення.

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