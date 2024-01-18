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У Луцьку попрощалися з двома загиблими на Луганщині і Харківщині бійцями
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У Луцьку попрощалися з двома загиблими на Луганщині і Харківщині бійцями

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18 січня у Луцьку попрощалися з двома полеглими у бою захисниками: 22-річним Романом Данилюком та 43-річним Олександром Буриком.

Бійців відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці.

У Луцьку попрощалися з двома загиблими Олександром Буриком і Романом Данилюком
Відспівування бійців у соборі. Фото: Суспільне Луцьк

Лучанин Роман Данилюк після повномасштабного вторгнення пішов на війну добровольцем. Військовий загинув 14 січня в районі населеного пункту Діброва на Луганщині.

"Такий старанний, так вчився добре, вже мав закінчити університет заочно. Він зразу був на білоруському напрямку, а потім їх повезли вже туди перед паскою. Вісім місяців десь був на передовій", — розповіла знайома родини Галина Мусійчук.
Загиблий на Луганщині боєць з Луцька Роман Данилюк
Роман Данилюк. Фото: Суспільне Луцьк

У цивільному житті Роман працював лісничим у Ківерцівському лісовому господарстві.

"Він був у відпустці, приїжджав до нас в гості, розказував, що війна, що обстріли йдуть. Була віра в Перемогу в нього", — каже знайомий загиблого захисника Віталій Люшук.

43-річний Олександр Бурик загинув 15 січня біля населеного пункту Кучерівка Харківської області. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Загиблий на Харківщині боєць з Луцька Олександр Бурик
Олександр Бурик. Фото: Суспільне Луцьк
"Дуже хороший чоловік, був дуже хорошим татом, доця його любила до безтями, він з нею уроки вчив, англійську по телефону, на скайпі, і екран побілів і його не стало на жаль", — каже знайома родини Валентина Мельникова.

Після завершення чину похорону домовини з полеглими бійцями пронесли Театральним майданом.

Прощання з Олександром Буриком і Романом Данилюком у Луцьку
Прощання з Олександром Буриком і Романом Данилюком у Луцьку. Фото: Суспільне Луцьк

Поховали військовослужбовців у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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