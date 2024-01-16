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Втрати Волині: на передовій загинули ще двоє військових
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Втрати Волині: на передовій загинули ще двоє військових

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16 січня в громадах області повідомили, що у боях з російськими військами загинули ще двоє бійців з Волині: Роман Грушевінчук і Олександр Бурик.

Роман Грушевінчук

Як повідомили в Ковельській міській раді, 15 січня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Діброва Луганської області загинув військовослужбовець Роман Грушевінчук.

Загинув боєць ЗСУ з Ковеля Роман Грушевінчук
Роман Грушевінчук.

Полеглому захиснику було 26 років. Боєць служив на посаді сапера. У Волинянина залишилися матір, брат і вітчим. Прощання з Романом Грушевінчуком відбудеться завтра, 17 січня. Бійця поховають на Алеї Героїв міського кладовища у Ковелі.

Олександр Бурик

Про втрату також повідомили в Луцькій громаді — на передовій загинув захисник Олександр Бурик. Військовослужбовцю було 43 роки.

Старший солдат служив у зенітно-ракетному взводі. Загинув лучанин 15 січня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кучерівка Харківської області.

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