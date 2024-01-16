Втрати Волині: на передовій загинули ще двоє військових

16 січня в громадах області повідомили, що у боях з російськими військами загинули ще двоє бійців з Волині: Роман Грушевінчук і Олександр Бурик.

Роман Грушевінчук

Як повідомили в Ковельській міській раді, 15 січня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Діброва Луганської області загинув військовослужбовець Роман Грушевінчук.

Роман Грушевінчук.

Полеглому захиснику було 26 років. Боєць служив на посаді сапера. У Волинянина залишилися матір, брат і вітчим. Прощання з Романом Грушевінчуком відбудеться завтра, 17 січня. Бійця поховають на Алеї Героїв міського кладовища у Ковелі.

Олександр Бурик

Про втрату також повідомили в Луцькій громаді — на передовій загинув захисник Олександр Бурик. Військовослужбовцю було 43 роки.

Старший солдат служив у зенітно-ракетному взводі. Загинув лучанин 15 січня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кучерівка Харківської області.

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