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Неподалік Рівного обікрали два авто, поліція затримала підозрюваного
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Неподалік Рівного обікрали два авто, поліція затримала підозрюваного

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Обікрав автомобілі в Обарові
Фото: поліція в Рівненській області

На Рівненщині пограбували двох жінок, з їхніх автомобілів викрали гроші та інші речі. Потерпілі зазначили, що машини були незамкнені. Підозрюваного поліція затримала.

Про це 18 січня повідомила пресофіцерка поліції в області Анна Цап.

Повідомлення від 55-річної жительки села Обарів надійшло до поліції зранку 17 січня.

"Жінка розповіла, що з її автомобіля Peugeot, припаркованого на подвір'ї, вночі невідомі викрали 5 000 гривень. Невдовзі до поліції звернулася 35-річна жителька Обарова, яка повідомила, що із салону її кросовера Mitsubishi зник відеореєстратор, портативний зарядний пристрій та інші речі", — зазначила пресофіцерка.

В обох випадках автомобілі були незамкнені.

Правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетний 31-річний рівнянин. Під час обшуку у нього вдома виявили та вилучили викрадені з автівок речі, півтора кілограма бурштину-сирцю, близько десяти грамів висушеної подрібненої речовини рослинного походження та інші речові докази.

Рівнянина затримали та помістили до ізолятора. Поліція вирішує питання про повідомлення йому підозри за фактом таємного викрадення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану, що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Також слідчі розпочали досудові розслідування за фактом незаконного зберігання наркотичних речовин та за фактом незаконного зберігання бурштину.

Затриманий уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за майнові злочини. Поліцейські перевіряють його на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень.

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