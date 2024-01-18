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У лісах Хмельниччини побільшало звірів, а браконьєрів поменшало: яка причина
ТВАРИНИдовкілляРегіони

У лісах Хмельниччини побільшало звірів, а браконьєрів поменшало: яка причина

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За два роки в лісах Хмельниччини побільшало диких звірів та поменшало браконьєрів. Великих хижаків в лісах немає, полювання в час воєнного стану заборонене, а браконьєрам, які вбивали тварин вночі, перешкоджає комендантська година та постійні патрулі.

Навколо годівниці в урочищі "Стражевська дача" неподалік Хмельницького — численні сліди диких звірів. Їм майстер лісу Прибузького лісництва Олег Швець привіз зерно й сіно. Каже, що тваринам взимку важко шукати поживу під снігом і льодом.

"Для кіз, для кабанів в більшості. Втім, і зайчики, і пташечки годуються. Через те, що зима в нас цього року славна, снігу багато, доводиться частіше підгодовувати, щоб звірі були ситі", — пояснює Олег Швець.

У лісах Хмельниччини побільшало звірів, а браконьєрів поменшало: яка причина
Спеціальні годівниці, які лісівники розмістили у лісах для підгодівлі диких тварин, 2024. Фото: Суспільне Хмельницький

З його слів, два роки тому в угіддях цієї філії мешкало 139 косуль, тепер їх 143. Також було 488 зайців, зараз 703, є ще й три олені. Дикі свині також вийшли на пошук їжі. Їх є 44 проти 38 у 2021 році, розповів начальник відділу з охорони та захисту лісу Хмельницької філії Державного підприємства"Ліси України" Михайло Гацко.

"Тварин збільшилося. Зараз великі табуни виходять: по 60-70 кіз, кабанчики відродились", — каже Михайло Гацко.

У лісах Хмельниччини побільшало звірів, а браконьєрів поменшало: яка причина
Дикі кабани, які мешкають у лісах Хмельниччини, 2024. Фото: Суспільне Хмельницький

За його словами, полювання в час воєнного стану заборонене, великих хижаків у лісах області нема, а браконьєри, які відстрілювали тварин вночі, бояться порушувати комендантську годину. У 2021 році рейдові бригади, які цілодобово патрулюють угіддя, склали 18 протоколів за незаконний відстріл диких тварин, а у 2022 й 2023 — по одному на рік. Тож, зі слів начальника відділу з охорони та захисту лісу, популяції тварин збільшуються, і в теплу пору всім вистачить їжі, а на зиму доводиться заготовляти більше кормів усім лісівникам філій Подільського офісу державного підприємства "Ліси України".

У лісах Хмельниччини побільшало звірів, а браконьєрів поменшало: яка причина
Лісівник показує заготівлю їжі для диких звірів, 2024. Фото: Суспільне Хмельницький

"Що для косулі, що для кабана — зерно. Чи пшениця, чи ячмінь, чи овес — для них це однаково смачно. Ми цього року заготовили 23,7 тонни зерна, ми його вирощуємо на своїх полях Держлісфонду. Ми залишили 3,8 гектара кормового поля кукурудзи… Звірі собі з осені цілу зиму до весни там порпаються, шукають їжу, годуються. А навесні приходиш на те поле, не видно, що воно було засіяне — як зоране", — пояснює начальник відділу з охорони та захисту лісу.

Біля годівниці в лісі солончак. Зверху на стовпчику великий шмат солі.

"Як люди люблять салат з сіллю, так само і звірі хочуть солі. Тож закупили 525 кілограмів солі", — каже Михайло Гацко.

У лісах Хмельниччини побільшало звірів, а браконьєрів поменшало: яка причина
Зерно, яким лісівники підгодовують взимку диких звірів, 2024. Фото: Суспільне Хмельницький

Лісівник каже: в годівниці кладуть і кормові віники з молодого гілля дерев, яких в цій філії влітку заготовили майже п’ять тисяч штук. За його словами, в угіддях філії розташовані 25 таких підгодівельних майданчиків, куди єгеря щодня підсипають їжу.

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