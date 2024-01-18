На продажі держмайна на Буковині за рік заробили понад 13 млн грн: що продавали

У 2023 році на продажі державного майна в Чернівецькій області заробили понад 13 мільйонів гривень. Зокрема продали пансіонат "Зелені пагорби" у Виженці та будівлю спиртзаводу у Вашківцях. Загалом приватизували вісім обʼєктів.

Про це на пресконференції 18 січня розповіла заступниця начальника регіонального відділення Фонду держмайна Ірина Комаровська.

"Зелені пагорби"

За словами Комаровської, найбільшу суму заплатили за будівлю пансіонату "Зелені пагорби". Стартова ціна об'єкта становила 3,2 мільйона гривень. Переможець аукціону запропонував купити пансіонат за понад 5 мільйонів гривень. До цього приміщення 13 разів намагалися здати в оренду.

"Зелені пагорби" купив чернівецький підприємець, президент футбольного клубу "Буковина" Андрій Сафроняк – він запропонував за пансіонат на тисячу гривень більше, ніж другий учасник. У коментарі Суспільному розповів, що разом з партнерами подалися на аукціон, бо пансіонат має свою історію, й хочуть відновити його діяльність.

За умовами аукціону, Сафроняк має зберігати профіль пансіонату "Відпочинок та здоров'я матері та дитини" впродовж п'яти років.

Будівля радіоцентру в Чагрі

Будівлю передавального радіоцентру в Чагрі, площею 87 квадратних метрів, продали за понад 5 мільйонів гривень. Стартова ціна становила 197 тисяч гривень. За обʼєкт змагались девʼять учасників.

Будівля радіоцентру в Чагрі. Фото: /privatization.gov.ua

"Вашківський спиртзавод"

Також цьогоріч на онлайн-аукціоні продали Вашківський спиртзавод. Переможець – вінницьке підприємство "Агропромпереробка", яке купило завод за майже два мільйони гривень.

Основним видом діяльності спиртзаводу є виробництво органічних хімічних речовин. Втім інвестор на базі заводу може запустити виробництво іншої продукції, наприклад, кормів для тварин, рослинної олії, певних хімічних речовин.

За умовами аукціону, покупець протягом шести місяців не має звільняти за рішенням власників або уповноважених ними осіб працівників підприємства. Також має погасити заборгованість заводу.

"Власник мав покрити всю кредиторську заборгованість у понад 11 мільйонів гривень. Це заборгованість перед податковою, пенсійним фондом, а також по заробітній платі", – каже Комаровська.

Нежитлова будівля у Кіцмані

У Кіцмані продали будівлю, площею 90 квадратних метрів. За лот змагались 15 учасників. Зі стартової ціни у 9,5 тисяч гривень сума зросла до понад 800 тисяч гривень.

Фото: ФДМУ у Чернівецькій області

Лабораторний корпус в Чернівцях

Лабораторний корпус, площею понад 850 квадратних метрів, продали за 1 мільйон гривень. Стартова ціна становила 850 тисяч гривень, участь в аукціоні брали два учасники.

Фото: ФДМУ у Чернівецькій області

Крім цього, продали два гаражі та нежитлову будівлю в Новоселиці

Що планують продати у 2024 році

Наразі сформували 23 обʼєкти, які планують виставити на приватизацію у 2024 році. Пріоритетні з них — Неполоковецький хлібокомбінат та Карапчівський спиртзавод. У Неполоковецькому комбінаті наразі триває щорічна інвентаризація за участі аудиторської групи центрального апарату Фонду держмайна, каже Комаровська.

"Сподіваємось, що у лютому отримаємо всі документи, які дозволять виставити цей обʼєкт, як обʼєкт малої приватизації. Він буде виставлений з умовами. Одна із умов – це покриття заборгованості перед бюджетом і по зарплаті", — каже Комаровська.

Такою ж буде умова по Карапчівському спиртзаводу. Наразі там мають призначити керівника, аби виставити обʼєкт на аукціон. За словами Комаровської, коли обʼєкти виставлять, організують день відкритих дверей, аби показати, в якому стані перебувають будівлі.

Крім цього, серед будівель, які планують виставити на продаж, — приміщення держпродспоживслужби в селах області, які не використовуються. А також два обʼєкти пенсійного фонду та три — "Лісів України".