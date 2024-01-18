Під Авдіївкою Донецької області загинув військовослужбовець Василь Товарніцький з Косівської міської громади, що на Івано-Франківщині.
Про це у коментарі Суспільному розповів голова громади Юрій Плосконос.
З його слів, Василь Товарніцький народився 17 травня 1975 року. Жив у селі Вербовець Косівської громади.
Боєць загинув 25 грудня 2023 року поблизу міста Авдіївка Покровського району. У Василя Товарніцького залишилися дружина, син і мати.
Прощання із полеглим бійцем розпочнеться 19 січня 2024 року об 11:00 на майдані Незалежності у Косові.
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