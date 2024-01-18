У селі Борозенське Херсонської області зняли карантинні обмеження, які запроваджували з метою запобігання розповсюдженню хвороби на території Бериславського району.

Про це в Telegram повідомив керівник районної військової адміністрації Володимир Літвінов.

Також надзвичайна протиепізоотична комісія при районній державній адміністрації вирішила і надалі проводити роз'яснювальну роботу серед місцевих жителів та подворові обходи для клінічного огляду свиней, йдеться в повідомленні.

Вживатимуть заходи і щодо припинення діяльності стихійних ринків та інших несанкціонованих місць торгівлі, повідомив Літвінов.

На початку грудня у Борозенському на Херсонщині на території одного з господарств виявили випадок захворювання на африканську чуму свиней. З початку 2023 року це був другий випадок захворювання на території Бериславського району.

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