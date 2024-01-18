На Полтавщині під час зіткнення вантажівки та легковика загинула людина

Аварія за участю вантажівки та легкового автомобіля сталася біля села Липове Кременчуцького району Полтавської області. Пасажирка легковика загинула на місці. Поліція розпочала розслідування.

Аварія сталася близько 23:00 17 січня. Зіткнулися автомобілі "Toyota Rav4", за кермом якого був чоловік 1960-го року народження, та вантажівки "Daf", під керуванням водія 1975-го року народження.

Місце зіткнення. Фото: Сайт ГУ НП у Полтавській області

Пасажирка легковика 1964-го року народження загинула на місці. Про це Суспільному розповіла речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Місце зіткнення вантажівки та легковика біля села Липове. Фото: Сайт ГУ НП у Полтавській області

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого". Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

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