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На Полтавщині під час зіткнення вантажівки та легковика загинула людина
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На Полтавщині під час зіткнення вантажівки та легковика загинула людина

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Біля села Липове Кременчуцького району сталася аварія
Легковий автомобіль, пасажирка якого загинула. Фото: Сайт ГУ НП у Полтавській області

Аварія за участю вантажівки та легкового автомобіля сталася біля села Липове Кременчуцького району Полтавської області. Пасажирка легковика загинула на місці. Поліція розпочала розслідування.

Аварія сталася близько 23:00 17 січня. Зіткнулися автомобілі "Toyota Rav4", за кермом якого був чоловік 1960-го року народження, та вантажівки "Daf", під керуванням водія 1975-го року народження.

На Полтавщині під час зіткнення вантажівки та легковика загинула людина
Місце зіткнення. Фото: Сайт ГУ НП у Полтавській області

Пасажирка легковика 1964-го року народження загинула на місці. Про це Суспільному розповіла речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

На Полтавщині під час аварії загинула людина
Місце зіткнення вантажівки та легковика біля села Липове. Фото: Сайт ГУ НП у Полтавській області

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого". Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення воліКримінальне покарання в Україні, яке полягає в ізоляції засудженого від суспільства та поміщенні його до кримінально-виконавчої установи.

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