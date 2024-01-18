На Полтавщині під час зіткнення вантажівки та легковика загинула людина

Аварія за участю вантажівки та легкового автомобіля сталася біля села Липове Кременчуцького району Полтавської області. Пасажирка легковика загинула на місці. Поліція розпочала розслідування.
Аварія сталася близько 23:00 17 січня. Зіткнулися автомобілі "Toyota Rav4", за кермом якого був чоловік 1960-го року народження, та вантажівки "Daf", під керуванням водія 1975-го року народження.
Пасажирка легковика 1964-го року народження загинула на місці. Про це Суспільному розповіла речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого". Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення воліКримінальне покарання в Україні, яке полягає в ізоляції засудженого від суспільства та поміщенні його до кримінально-виконавчої установи.
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