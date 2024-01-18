У Запорізькій області засіяли 116 гектарів землі озимими культурами, серед яких пшениця, жито, ячмінь та ріпак — це на 11 тисяч гектарів більше, ніж торік. Проте через нещодавні морози частина врожаю може бути втрачена.

Озимі культури на полях у Запорізькій області. Фото: Суспільне Запоріжжя

Анатолій Авраменко, головний агроном одного з фермерських господарств області, розповів, що через значні морози може бути втрачено до 20% врожаю озимих культур:

"Рослини були повністю під льодовою кіркою, а це не дуже добре для зимування озимих культур. Коли вкритий ґрунт і рослина кіркою, воно починає там утворюватися газоутворювання і озима пшениця перестає дихати і потім починає задихатися, починається випрівання, вимокання озимих і випадіння".

Анатолій Авраменко, головний агроном фермерського господарства. Фото: Суспільне Запоріжжя

Засіяне озимими культурами поле на Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Зараз же на рослинах залишилося 30% льодової кірки. За словами Анатолія Авраменка, якщо надалі не вдарять морози та значні опади, втрат врожаю ріпаку бути не повинно, на відміну від озимої пшениці:

"Зараз льодова кірка є, але вона неповна. Втрати будуть, де є нерівні поля, є блюдця, там буде вимокання, випрівання рослин, випадіння буде по-любому".

Озимий ріпак на Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Сади з плодовими деревами на Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Вже тиждень вкриті льодовою кіркою й плодові дерева, розповів головний агроном іншого фермерського господарства Андрій Стефановський. Проте завдяки вчасному обрізанню гілок та правильному догляду дерева залишились неушкодженими:

"Я дивився всі бруньки і пагони — все ціле. Для порівняння — приватному секторі дерева вже мають ушкодження камбії, це порівнюючи судини, які передають живлення на нирки. Розрізаємо і дивимось, що місцями є коричневе".

Андрій Стефановський, головний агроном фермерського господарства. Фото: Суспільне Запоріжжя

Пошкоджена від холоду гілочка плодового дерева. Фото: Суспільне Запоріжжя

Сказати точні втрати врожаю після цьогорічних морозів агрономи можуть сказати після січня для озимих та в середині лютого для кісточкових та плодових культур, зауважив Олександр Ясинецький — виконувач обов’язків директора обласного департаменту агропромислового розвитку:

"Будуть вирізати моноліти — це коли у поле заходить агроном і метр квадратний вирізає разом з ґрунтом рослини, в ящик це все кладе і в тепло заносить, і рослини починають відновлюватися, тобто відновлюється ріст рослин і вже буде видно, скільки загибелі є рослин".

Олександр Ясинецький, в.о. директора обласного департаменту агропромислового розвитку. Фото: Суспільне Запоріжжя

Схожу процедуру оцінювання втрат будуть проводити й на плодових деревах, розповів Олександр Ясинецький. Для цього фермери зрізатимуть гілочки та ставитимуть у воду в теплі — це дозволить побачити, які з бруньок загинули.

Засіяне озимими культурами поле у снігу, Запорізька область. Фото: Суспільне Запоріжжя

Попри січневі морози Олександр Ясинецький вважає, що цього року ситуація з врожаєм є кращою ніж торік завдяки більшій вологі через дощі та сніг. Точно оцінити втрати агрономи зможуть лише з 25 січня.

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