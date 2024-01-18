НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Січневі морози та озимі культури: на Запоріжжі через негоду можлива втрата частини врожаю
ПОГОДААГРОНОВИНИФермерствоРегіони

Січневі морози та озимі культури: на Запоріжжі через негоду можлива втрата частини врожаю

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Запорізькій області засіяли 116 гектарів землі озимими культурами, серед яких пшениця, жито, ячмінь та ріпак — це на 11 тисяч гектарів більше, ніж торік. Проте через нещодавні морози частина врожаю може бути втрачена.

Січневі морози та озимі культури: на Запоріжжі через негоду можлива втрата частини врожаю
Озимі культури на полях у Запорізькій області. Фото: Суспільне Запоріжжя

Анатолій Авраменко, головний агроном одного з фермерських господарств області, розповів, що через значні морози може бути втрачено до 20% врожаю озимих культур:

"Рослини були повністю під льодовою кіркою, а це не дуже добре для зимування озимих культур. Коли вкритий ґрунт і рослина кіркою, воно починає там утворюватися газоутворювання і озима пшениця перестає дихати і потім починає задихатися, починається випрівання, вимокання озимих і випадіння".
Січневі морози та озимі культури: на Запоріжжі через негоду можлива втрата частини врожаю
Анатолій Авраменко, головний агроном фермерського господарства. Фото: Суспільне Запоріжжя

Січневі морози та озимі культури: на Запоріжжі через негоду можлива втрата частини врожаю
Засіяне озимими культурами поле на Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Зараз же на рослинах залишилося 30% льодової кірки. За словами Анатолія Авраменка, якщо надалі не вдарять морози та значні опади, втрат врожаю ріпаку бути не повинно, на відміну від озимої пшениці:

"Зараз льодова кірка є, але вона неповна. Втрати будуть, де є нерівні поля, є блюдця, там буде вимокання, випрівання рослин, випадіння буде по-любому".
Січневі морози та озимі культури: на Запоріжжі через негоду можлива втрата частини врожаю
Озимий ріпак на Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Січневі морози та озимі культури: на Запоріжжі через негоду можлива втрата частини врожаю
Сади з плодовими деревами на Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Вже тиждень вкриті льодовою кіркою й плодові дерева, розповів головний агроном іншого фермерського господарства Андрій Стефановський. Проте завдяки вчасному обрізанню гілок та правильному догляду дерева залишились неушкодженими:

"Я дивився всі бруньки і пагони — все ціле. Для порівняння — приватному секторі дерева вже мають ушкодження камбії, це порівнюючи судини, які передають живлення на нирки. Розрізаємо і дивимось, що місцями є коричневе".
Січневі морози та озимі культури: на Запоріжжі через негоду можлива втрата частини врожаю
Андрій Стефановський, головний агроном фермерського господарства. Фото: Суспільне Запоріжжя

Січневі морози та озимі культури: на Запоріжжі через негоду можлива втрата частини врожаю
Пошкоджена від холоду гілочка плодового дерева. Фото: Суспільне Запоріжжя

Сказати точні втрати врожаю після цьогорічних морозів агрономи можуть сказати після січня для озимих та в середині лютого для кісточкових та плодових культур, зауважив Олександр Ясинецький — виконувач обов’язків директора обласного департаменту агропромислового розвитку:

"Будуть вирізати моноліти — це коли у поле заходить агроном і метр квадратний вирізає разом з ґрунтом рослини, в ящик це все кладе і в тепло заносить, і рослини починають відновлюватися, тобто відновлюється ріст рослин і вже буде видно, скільки загибелі є рослин".
Січневі морози та озимі культури: на Запоріжжі через негоду можлива втрата частини врожаю
Олександр Ясинецький, в.о. директора обласного департаменту агропромислового розвитку. Фото: Суспільне Запоріжжя

Схожу процедуру оцінювання втрат будуть проводити й на плодових деревах, розповів Олександр Ясинецький. Для цього фермери зрізатимуть гілочки та ставитимуть у воду в теплі — це дозволить побачити, які з бруньок загинули.

Січневі морози та озимі культури: на Запоріжжі через негоду можлива втрата частини врожаю
Засіяне озимими культурами поле у снігу, Запорізька область. Фото: Суспільне Запоріжжя

Попри січневі морози Олександр Ясинецький вважає, що цього року ситуація з врожаєм є кращою ніж торік завдяки більшій вологі через дощі та сніг. Точно оцінити втрати агрономи зможуть лише з 25 січня.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Трьом керівникам підконтрольних Гринкевичу компаній обирають запобіжний захід
Трьом керівникам підконтрольних Гринкевичу компаній обирають запобіжний захід Оновлюється
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
харків
Головні новини Харкова та області 18 січня: влучання у будинок у Куп'янську, удар по Чугуєву
&quot;Виходячи на лід, ви відповідаєте за своє життя&quot;. У Кропивницькому рятувальники розповіли, як діяти, якщо провалився
"Виходячи на лід, ви відповідаєте за своє життя". У Кропивницькому рятувальники розповіли, як діяти, якщо провалився
Через потепління та значні опади на Закарпатті фіксують перші підтоплення
Через потепління та значні опади на Закарпатті фіксують перші підтоплення
Дощ з мокрим снігом й ожеледиця. Прогноз погоди на Франківщині 19 січня
Дощ з мокрим снігом й ожеледиця. Прогноз погоди на Франківщині 19 січня
На початок